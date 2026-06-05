Solo ocho tamaulipecos se realizaron la vasectomía durante jornada del IMSS

Estas acciones buscan fortalecer la planificación familiar y promover una mayor participación de los hombres en las decisiones relacionadas con la salud reproductiva.

Por Raúl López García

Expreso

Solo ocho hombres en Tamaulipas optaron por practicarse la vasectomía sin bisturí durante la Jornada de Planificación Familiar realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una cifra que evidencia la baja participación masculina en este tipo de métodos anticonceptivos permanentes.

La jornada se llevó a cabo el pasado 22 de mayo en la Unidad Médica Rural Modelo No. 110 de Ciudad Victoria, donde personal médico atendió a hombres de entre 20 y 59 años previamente orientados sobre los beneficios y características de este procedimiento.

De acuerdo con la información difundida por el IMSS Tamaulipas, durante la actividad se realizaron únicamente ocho vasectomías sin bisturí, procedimiento considerado seguro, eficaz, ambulatorio y de rápida recuperación para quienes han decidido concluir su etapa reproductiva.

La supervisora médica de la Zona Victoria, Claudia Elizabeth Rodríguez García, destacó que estas acciones buscan fortalecer la planificación familiar y promover una mayor participación de los hombres en las decisiones relacionadas con la salud reproductiva.

“Brindamos atención segura y de calidad para que más hombres participen activamente en la planificación familiar”, señaló la especialista al referirse a la importancia de acercar este tipo de servicios preventivos a la población.

Aunque el IMSS mantiene campañas permanentes de orientación y educación en salud sexual y reproductiva, la cifra de apenas ocho procedimientos realizados durante esta jornada refleja que la vasectomía continúa siendo una alternativa poco utilizada entre los hombres tamaulipecos.