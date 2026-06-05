Tamaulipas Libre del cancro, pero en alerta por el dragón amarillo

Pese a la presencia de la enfermedad en algunos puntos de la frontera tamaulipeca años atrás, la zona citrícola conformada por municipios como Victoria, Güémez, Hidalgo, Llera y Padilla conserva su estatus sanitario

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque el cancro de los cítricos es una de las enfermedades más agresivas para las plantaciones citrícolas en el mundo, la principal región productora de Tamaulipas (el centro) continúa libre de esta bacteria gracias a las acciones de vigilancia y prevención que se mantienen de manera permanente en el estado.

Así lo aseguró el representante estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), José Humberto Vázquez Ramírez, quien explicó que, pese a la presencia de la enfermedad en algunos puntos de la frontera tamaulipeca años atrás, la zona citrícola conformada por municipios como Victoria, Güémez, Hidalgo, Llera y Padilla conserva su estatus sanitario.

“El cancro de los cítricos no está presente en la zona citrícola de Tamaulipas; es una zona considerada todavía libre de esta enfermedad”, afirmó.

El funcionario explicó que el cancro es provocado por una bacteria que afecta severamente a los árboles al obstruir sus sistemas vasculares, provocando debilitamiento progresivo e incluso la muerte de la planta.

Para evitar su ingreso y dispersión, opera una campaña federal denominada “Plagas de los Cítricos”, que este año dispone de entre siete y ocho millones de pesos de recursos federales, los cuales ya fueron radicados en su totalidad.

Las acciones incluyen monitoreo permanente en huertas, capacitación a productores, divulgación de medidas preventivas, toma de muestras y análisis de laboratorio para descartar la presencia de la bacteria.

Las muestras son enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en Río Bravo, donde se realizan los diagnósticos oficiales.

Vázquez Ramírez destacó que la ausencia del cancro en la región productora no es casualidad, sino resultado de años de trabajo preventivo coordinado entre autoridades y organismos auxiliares de sanidad vegetal.

▶️El enemigo presente es el HLB

Si bien el cancro no representa actualmente una amenaza para las huertas comerciales del estado, los productores enfrentan otro desafío fitosanitario: el Huanglongbing (HLB), conocido popularmente como “dragón amarillo”.

Esta enfermedad bacteriana sí se encuentra presente en los cinco municipios citrícolas de Tamaulipas y es considerada una de las plagas más devastadoras para la citricultura mundial.

El representante de SENASICA explicó que la estrategia actual se enfoca en controlar al insecto vector que transmite la enfermedad de árbol en árbol.

“Lo que hacemos es monitoreo, capacitación, divulgación, toma de muestras y control del vector. Sobre un árbol ya enfermo se trabaja con nutrición y manejo, pero no siempre es posible recuperarlo”, señaló.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la incidencia varía según la región, con niveles de afectación que rondan desde el 10 por ciento en algunas zonas productoras.

No obstante, aclaró que hasta el momento no se han registrado pérdidas significativas en los volúmenes de producción estatal, debido a que los efectos del HLB suelen manifestarse gradualmente a lo largo de varios años y pueden mitigarse mediante prácticas adecuadas de manejo agronómico.

▶️Más de 38 mil hectáreas en producción

La citricultura representa una de las actividades agrícolas más importantes de Tamaulipas y actualmente el estado cuenta con aproximadamente 38 mil hectáreas sembradas de cítricos dulces, principalmente naranja, además de toronja y mandarina, así como alrededor de 5 mil 500 hectáreas de limón italiano o amarillo.

En conjunto, la producción anual supera las 450 mil toneladas.

La naranja concentra entre el 70 y 75 por ciento de la superficie cultivada, mientras que el limón italiano mantiene una importante vocación exportadora, principalmente hacia el Valle de Texas, donde se comercializan entre 12 mil y 14 mil toneladas por ciclo agrícola.

Mientras el HLB continúa bajo vigilancia permanente, las autoridades sanitarias mantienen cerrada la puerta al cancro de los cítricos, una enfermedad que hasta ahora no ha logrado establecerse en la principal región productora de Tamaulipas.