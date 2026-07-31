Compraría China sorgo tamaulipeco

Estiman que en Agosto se concrete la primera operación de venta que abriría ese mercado, lo que permitiría a aspirar a mejores precios para el sorgo.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

La posibilidad de abrir el mercado chino al sorgo producido en Tamaulipas representa una alternativa para enfrentar uno de los problemas que año con año afecta al campo estatal: los bajos precios de comercialización del grano.

Será en agosto cuando se concrete una exportación de sorgo hacia China a través de puertos del Pacífico, operación que podría convertirse en la puerta de entrada para que los productores tamaulipecos accedan a un mercado de gran escala, informó a Expreso el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores.

En entrevista, explicó que actualmente existen acercamientos con directivos de la empresa china involucrada en el proyecto, quienes han mostrado un interés particular en Tamaulipas por ser el principal productor de sorgo del país.

«Creemos que eso nos puede abrir las puertas a todos.

Hemos estado platicando con el CEO de la empresa china y están poniendo sus ojos en Tamaulipas porque saben que es el productor número uno», señaló.

La expectativa surge en un momento en que los agricultores enfrentan nuevamente dificultades derivadas de los bajos precios internacionales del grano.

Durante julio de 2026, las referencias internacionales ubicaron el sorgo en alrededor de 157 dólares por tonelada en los mercados de exportación del Golfo de Estados Unidos, niveles que los productores consideran insuficientes frente a los costos de producción.

Esta situación se ha repetido durante varios años en Tamaulipas, donde los agricultores dependen en gran medida de las cotizaciones internacionales para fijar el precio de venta de sus cosechas. Cuando los precios disminuyen, el sector demanda apoyos compensatorios para evitar pérdidas económicas.

Ante este panorama, Varela Flores reconoció que el reto sigue siendo mejorar las condiciones de comercialización y reducir los costos de producción mediante una mayor eficiencia en las labores agrícolas.

«Tenemos que buscar la forma de gastar menos en la producción, eficientando nuestras tareas y buscando mejores precios», expresó.

Aunque el funcionario señaló que aún es prematuro adelantar resultados concretos sobre las exportaciones a China, estimó que hacia finales de agosto habrá mayor claridad sobre el alcance de este nuevo mercado y las oportunidades que podría representar para los productores tamaulipecos.

De concretarse, la llegada del sorgo tamaulipeco al mercado chino permitiría diversificar los destinos de exportación y reducir la dependencia de los mercados tradicionales, en beneficio de miles de familias dedicadas a la producción de este grano.