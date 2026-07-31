Pide Canaco frenar tomas ilegales de luz del ambulantaje

Reclaman comercios organizados a los municipios endurecer requisitos para los permisos a los informales, luego que muchas de sus tomas de corriente representan un riesgo.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Victoria exhortó al Ayuntamiento de Victoria y a los municipios aledaños a endurecer los requisitos para otorgar permisos al comercio ambulante relacionados con el uso de energía eléctrica, a fin de evitar tomas clandestinas que provoquen interrupciones en el suministro de luz en zonas comerciales, como ha ocurrido en otras regiones.

El presidente de CANACO Victoria, Federico Arturo González Sánchez, explicó que, debido a las constantes interrupciones en el servicio eléctrico registradas en distintas regiones del estado, las cuales han afectado severamente la actividad económica de comercios, empresas y establecimientos, se entregarán oficios a los ayuntamientos de Victoria, Soto la Marina y otros municipios que forman parte del organismo para solicitar que sean más estrictos al autorizar permisos al ambulantaje.

«Exhortamos a reforzar los requisitos para otorgar permisos al comercio en la vía pública. Si requieren el uso de energía eléctrica, que cuenten con una toma legal y no clandestina; que se les exija un medidor o una conexión autorizada. También haremos un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que supervise estas instalaciones y se eviten conexiones irregulares», señaló.

El dirigente empresarial indicó que, durante esta temporada de altas temperaturas, aumenta considerablemente la demanda de energía eléctrica debido al uso de refrigeradores y equipos de aire acondicionado, por lo que buscan prevenir afectaciones al comercio.

Agregó que CANACO ha sostenido reuniones con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel nacional y llamó a las autoridades locales a verificar que no existan conexiones ilegales a la red eléctrica.

González Sánchez aseguró que en Ciudad Victoria no existen reportes de tomas clandestinas; sin embargo, señaló que en ocasiones se instalan circos, ferias o eventos gastronómicos donde se observa una alta carga eléctrica y, presuntamente, algunos se conectan de manera irregular a la red pública.

«Estamos tomando una medida preventiva. Queremos contar con un enlace directo con la CFE para que, en caso de presentarse interrupciones en el servicio, se actúe de inmediato», afirmó.

Reiteró que ya fueron enviados oficios a diversos municipios para fortalecer los requisitos relacionados con el uso de energía eléctrica en los permisos para el comercio ambulante, con el objetivo de prevenir conexiones ilegales que puedan afectar las principales zonas comerciales de Ciudad Victoria.

Reconoció finalmente que en la capital se han registrado algunas interrupciones en el suministro eléctrico que han afectado al comercio; sin embargo, destacó que la CFE ha respondido oportunamente. Recordó además que recientemente existió un desabasto de medidores de 220 volts, situación que fue atendida tras diversas gestiones realizadas por el organismo empresarial.