Tampico descarta nuevo endeudamiento; destaca saneamiento financiero y acciones ante lluvias

La primera autoridad entregó 28 vehículos que serán destinados a distintas dependencias municipales para fortalecer la prestación de servicios.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La administración municipal de Tampico no contempla la contratación de una nueva deuda pública, aseguró la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, quien dijo que actualmente se trabaja en la reducción de los compromisos financieros heredados.

«No tenemos planeado tener un endeudamiento y más allá estamos pagando una deuda que hoy ya llevamos de ella pagada» expresó.

La presidenta municipal señaló que las finanzas del Ayuntamiento se mantienen sanas gracias al adecuado manejo de los recursos provenientes de las contribuciones ciudadanas, especialmente del impuesto predial.

«Hemos pagado la mitad de la deuda heredada por un adecuado manejo de estas finanzas que nos depositan un gobierno federal a través del pago de ingresos propios. El predial uno de los más importantes… Estamos distribuyendo el dinero en lo que verdaderamente se requiere… generar intereses hemos tenido un 541 por ciento» comentó.

La primera autoridad entregó 28 vehículos que serán destinados a distintas dependencias municipales para fortalecer la prestación de servicios.

En otro tema, Villarreal Anaya informó que el gobierno municipal intervino ante la Comisión Federal de Electricidad tras la manifestación realizada la mañana de este viernes por habitantes de colonias como Lomas de Rosales, Lomas de la Aurora, Petrolera y Revolución Verde, quienes denunciaron constantes interrupciones en el suministro eléctrico.

Asimismo, indicó que debido a las intensas lluvias se instaló una valla de protección en la calle Cascada de la colonia La Paz, sitio donde recientemente un joven de 25 años perdió la vida al ser arrastrado por la corriente.

«Ya lo platicamos con Comisión Federal de Electricidad, ya están tomando medidas para restablecer el suministro de energía eléctrica. Estamos atentos, van a seguir estas lluvias el día de mañana hay un pronóstico de 100 por ciento… estamos atentos, ya pusimos la valla en dónde una persona perdió la vida. Se evitó que dos vehículos cayeran».

La alcaldesa dijo que desde el pasado mes de abril comenzaron las labores de limpieza de canales pluviales para reducir riesgos de inundación, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar muebles, colchones y otros objetos que obstruyan el flujo del agua.

Expresó además que en la ciudad se han realizado cerca de 220 jornadas de descacharrización como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

Finalmente, hizo un llamado a la población para reportar cualquier emergencia relacionada con las precipitaciones a través de la línea de atención municipal 833 147 49 51.