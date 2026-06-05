Tampico reunió a jefes de sector de 11 estados en congreso nacional

Durante las mesas de trabajo se abordan temas relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, el cambio climático y el análisis de políticas educativa.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Tampico fue sede del Primer Congreso de Jefes de Sector y Décimo Cuarto Encuentro Nacional, evento que reunió a 116 representantes educativos de 11 estados de la República Mexicana con el propósito de analizar los retos actuales de la educación y fortalecer la función directiva en las escuelas.

La jefa del Sector 20 de Tampico, Patricia Martínez García, informó que en el encuentro participan representantes de entidades como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, entre otros estados, quienes intercambian experiencias y estrategias orientadas a mejorar la gestión educativa.

Explicó que durante las mesas de trabajo se abordan temas relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, el cambio climático y el análisis de políticas educativas enfocadas en fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

“Abordamos temas como el uso de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de estrategias; es decir, una aliada de jefes de sector en la resolución de algún caso. Sabemos que se alimenta la Inteligencia Artificial y te da algunas sugerencias que de pronto se suman a todo lo que se ha desarrollado en el mundo; puedes tomar algunas alternativas basadas en la normatividad. Desarrollamos tema de cambio climático, políticas fundamentales a los alumnos y analizamos los resultados que Tamaulipas tiene respecto a esta situación”, expresó.

Martínez García dijo que hasta el momento no se han abordado de manera específica asuntos relacionados con la violencia escolar, debido a que las actividades del congreso están enfocadas en temas generales que contribuyen al fortalecimiento de las funciones de los jefes de sector.

El encuentro se desarrolla en distintas sedes de la zona sur de Tamaulipas. Las mesas de trabajo iniciaron en Ciudad Madero, continuarán este viernes en Altamira y concluirán con una visita turística a los cenotes de Aldama programada para el sábado.

La organizadora dijo que este tipo de reuniones permiten compartir experiencias exitosas, generar propuestas y consolidar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad educativa en las diferentes regiones del país.