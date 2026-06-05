“Todo el sueldo se va en renta”: Arnulfo exhibe crisis de maestros foráneos

El líder sindical expuso que muchos docentes deben recorrer largas distancias cada semana para poder regresar con sus familias, además de destinar gran parte de su salario a renta.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño, afirmó que el principal problema de los maestros foráneos en Tamaulipas no es la inseguridad, sino el impacto económico y familiar que representa trabajar lejos de sus hogares.

Durante una entrevista, el líder sindical expuso que muchos docentes deben recorrer largas distancias cada semana para poder regresar con sus familias, además de destinar gran parte de su salario a renta, alimentación y transporte.

“Yo soy de Nuevo Laredo, son siete horas el viernes y siete horas el domingo que me vengo”, relató, al describir el desgaste físico que enfrentan quienes laboran fuera de su ciudad de origen.

Añadió que en algunos casos el sueldo resulta insuficiente debido a los gastos que implica mantenerse en otra ciudad. “Llega el momento que todo tu sueldo casi se te va allá”, lamentó.

Aunque reconoció que anteriormente existía temor por la inseguridad en carretera, aseguró que actualmente los maestros son respetados en la mayoría de las regiones del estado. “Yo he andado muchos años en la carretera y nunca me han faltado al respeto”, declaró.

Ante esta situación, Rodríguez Treviño adelantó que el sindicato busca impulsar programas de vivienda para docentes, incluyendo la gestión de más de 500 casas de interés social, con el objetivo de reducir la carga económica de quienes trabajan fuera de casa.