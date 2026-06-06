Alerta sanitaria: retiran toallitas húmedas para bebé por posible contaminación bacteriana

Algunos consumidores han reportado casos de irritación en la piel, ocular y algunas infecciones posiblemente vinculadas al uso de estos pañuelos desechables, aunque las investigaciones continúan para determinar existe la relación.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos alertaron sobre el retiro voluntario de varias presentaciones de toallitas húmedas para bebé de la marca Up & Up, comercializadas por la cadena minorista Target, debido a una posible contaminación con bacterias que podrían provocar infecciones graves, especialmente en recién nacidos, bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La medida fue anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) después de que consumidores reportaran cambios de coloración en los productos.

Posteriormente, análisis de laboratorio identificaron la presencia de las bacterias Burkholderia cepacia complex y Burkholderia gladioli en muestras de las toallitas.

Según la FDA, el uso de productos contaminados con estos microorganismos puede derivar en infecciones serias e incluso potencialmente mortales.

Las toallitas retiradas corresponden a las líneas Up & Up Fragrance Free Baby Wipes y Up & Up Fresh Cucumber Scented Baby Wipes, que se vendieron tanto en tiendas físicas como en el sitio web de Target en todo Estados Unidos.

La agencia explicó que los bebés y niños pequeños son particularmente vulnerables debido a que su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo. En personas sanas, la exposición suele asociarse con infecciones localizadas, especialmente si existen pequeñas lesiones o irritaciones en la piel.

Sin embargo, en individuos inmunocomprometidos, recién nacidos y lactantes, la infección puede propagarse al torrente sanguíneo y causar complicaciones graves.

Target informó además que ha recibido reportes de consumidores relacionados con irritación en la piel, irritación ocular e infecciones posiblemente vinculadas al uso de las toallitas, aunque estas investigaciones continúan en curso.

La empresa pidió a los consumidores suspender de inmediato el uso de los productos afectados y devolverlos a cualquier sucursal de Target para recibir un reembolso completo.

¿Qué daños puede provocar la bacteria detectada en las toallitas?

De acuerdo con la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las bacterias del complejo Burkholderia cepacia son especialmente preocupantes porque pueden mostrar resistencia a múltiples antibióticos, lo que dificulta su tratamiento. Entre las posibles complicaciones se encuentran:

Infecciones de la piel, especialmente en zonas con heridas, raspaduras o irritaciones.

Irritación y posibles infecciones oculares tras el contacto con productos contaminados.

Infecciones respiratorias, particularmente en personas vulnerables.

Diseminación de la infección al torrente sanguíneo (bacteriemia).

Sepsis, una respuesta extrema del organismo a una infección que puede poner en riesgo la vida.

Neumonía en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.

Mayor riesgo de complicaciones en recién nacidos, lactantes y personas inmunocomprometidas.

Dificultades de tratamiento debido a la resistencia de algunas cepas a diversos antibióticos.

Productos incluidos en el retiro

El retiro afecta a diversas presentaciones de las toallitas Up & Up Fragrance Free Baby Wipes en paquetes de 20, 72, 216, 800 y 1,200 unidades, así como a las Up & Up Fresh Cucumber Scented Baby Wipes en presentaciones de 72, 216 y 800 unidades.

Los productos afectados fueron fabricados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 en el caso de las versiones sin fragancia, y entre diciembre de 2025 y enero de 2026 para las versiones con aroma a pepino fresco.

Las fechas de caducidad abarcan principalmente periodos comprendidos entre mayo y noviembre de 2028. Las personas que tengan estos productos en casa pueden verificar los códigos de fabricación y fechas de vencimiento impresos en los empaques y consultar directamente con Target para obtener más información sobre el proceso de devolución y reembolso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO