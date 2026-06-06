Alertan por más lluvias intensas este fin de semana en Victoria

Los pronósticos indican que las precipitaciones podrían presentarse con una intensidad similar a la registrada la noche del jueves

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las condiciones para lluvias de moderadas a intensas continuarán durante este sábado y domingo en Ciudad Victoria, por lo que Protección Civil Municipal exhortó a la población a mantenerse atenta y extremar precauciones.

El jefe operativo de PC Victoria, Juan José Perales Jaramillo, informó que los pronósticos indican que las precipitaciones podrían presentarse con una intensidad similar a la registrada la noche del jueves, cuando en aproximadamente 40 minutos cayeron cerca de 10 centímetros de agua.

Señaló que las lluvias se estarían presentando principalmente durante las tardes y noches, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados y evitar exponerse innecesariamente durante los periodos de tormenta.

“Hoy y mañana sigue la lluvia. Probablemente se presente con una intensidad similar a la dw ayer (madrugada), por lo que ya estamos preparados y mantenemos activo el operativo de atención”, señaló.

Perales Jaramillo hizo un llamado a no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, evitar zonas inundadas y permanecer en lugares seguros mientras se registran las precipitaciones.

Asimismo, indicó que las distintas áreas del Ayuntamiento mantienen labores preventivas de limpieza y vigilancia en drenes y puntos considerados de riesgo para facilitar el flujo del agua en caso de nuevas tormentas.

Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para atender cualquier recomendación o aviso preventivo.