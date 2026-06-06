Alumbrado público encabeza reportes ciudadanos en Tampico

La atención de los reportes se realiza en toda la ciudad sin establecer sectores prioritarios.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- Las fallas en el alumbrado público representan la principal demanda de atención por parte de la ciudadanía hacia el Ayuntamiento de Tampico, informó el secretario de Servicios Públicos, Edmundo Malagón Infante.

El funcionario señaló que diariamente la dependencia recibe hasta 10 reportes relacionados con lámparas que aparentemente se encuentran fundidas en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que tras las revisiones realizadas por el personal municipal, en numerosos casos se detecta que las fallas no corresponden directamente a las luminarias, sino a problemas en la infraestructura eléctrica, como cableado sulfatado o desperfectos en las fotoceldas encargadas de activar y desactivar el sistema de iluminación.

Malagón Infante dijo que las reparaciones no representan una erogación significativa para el municipio, ya que muchas de las lámparas retiradas de algunos puntos son reutilizadas para sustituir o reparar otras que presentan fallas.

Indicó que la atención de los reportes se realiza en toda la ciudad sin establecer sectores prioritarios, con el propósito de brindar el servicio de manera equitativa a la población.

No obstante, reconoció que debido a la extensión territorial del municipio y a la cantidad de solicitudes que se reciben de manera constante, en ocasiones resulta complicado atender de forma inmediata cada uno de los reportes ciudadanos.

El secretario de Servicios Públicos reiteró el llamado a la población para que continúe reportando las fallas en el alumbrado, a fin de que puedan ser canalizadas y atendidas por las cuadrillas municipales.