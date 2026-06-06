Cambian hasta iPhones por estampas de Messi; desata fiebre mundialista compras masivas en Tampico

Actualmente se comercializan dos versiones del álbum oficial: una de pasta dura, cuyo precio oficial es de 350 pesos, aunque debido a la escasez se vende entre 400 y 450 pesos; y otra de pasta blanda con un costo de 100 pesos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- La fiebre por coleccionar estampas del álbum del Mundial ha alcanzado niveles inesperados en Tampico, donde aficionados han llegado a ofrecer desde 700 pesos hasta un teléfono iPhone a cambio de estampas de figuras como el futbolista argentino Lionel Messi; así lo dio a conocer Héctor Molina Cepeda, secretario general de la Unión de Voceadores de Tampico, quien señaló que la alta demanda de ciertas estampas ha generado un mercado alterno entre coleccionistas.

«Una estampa de Messi y de Ronaldo está costando ya hasta 700 pesos; ya una persona publicó en el Face que da un iPhone por una estampa de Messi», explicó.

Indicó que las estampas del capitán de la selección argentina son de las más buscadas por los aficionados, situación que ha elevado considerablemente su valor entre coleccionistas.

Molina Cepeda dijo que la venta de álbumes y sobres de estampas ha significado un importante repunte económico para los voceadores de la zona.

«Nos está yendo excelentemente bien, estamos aprovechando esta fiebre… cada tres días nos están llegando de 4 a 5 mil sobres. Ahorita vamos en 20 mil sobres de estampas; cada sobre cuesta 25 pesos y trae siete estampas. Hasta nosotros estamos impresionados. Cada puesto está vendiendo cada dos días entre 100 y 200 sobres», mencionó.

Explicó que actualmente se comercializan dos versiones del álbum oficial: una de pasta dura, cuyo precio oficial es de 350 pesos, aunque debido a la escasez se vende entre 400 y 450 pesos; y otra de pasta blanda con un costo de 100 pesos.

El dirigente señaló que la demanda se ha intensificado principalmente entre padres de familia y coleccionistas que adquieren grandes cantidades de sobres con fines de intercambio o reventa.

«Hay gente que está comprando cajas completas, no uno o dos sobres. Las cajas traen 100 sobres y cuestan 2 mil 500 pesos; las están comprando porque después venden las estampas. Una sola estampa puede costar hasta 10 pesos», comentó.

Expresó que la presencia de visitantes en Tampico con motivo de eventos deportivos también ha favorecido las ventas, ya que algunos aficionados adquieren entre 20 y 30 sobres en una sola compra.

Finalmente, estimó que la fiebre mundialista continuará incluso después de concluido el torneo, porque muchos coleccionistas seguirán buscando completar sus álbumes durante al menos dos o tres semanas más.