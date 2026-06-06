Cazzu conquista la portada de revista y desata elogios con su nueva sesión fotográfica

Un disco, un libro y una película. Además de estos proyectos, ahora la rapera argentina protagonizó la portada de Rolling Stone Argentina.

Julieta Emilia Cazzuchelli -quien es mejor conocida como Cazzu o “La jefa”– volvió a ser tendencia en redes sociales y en esta ocasión se debe a que protagonizó la portada de la revista Rolling Stone Argentina.

A través de sus redes sociales la revista dio a conocer la portada de la rapera argentina, de 32 años de edad, quien posó con un look blanco y optó por su maquillaje infalible: delineado en negro y labial rojo.

“Este mes en Rolling Stone Argentina | Cazzu en Nueva York. La artista jujeña sacude el Madison Square Garden con su último disco, publica un libro, debuta en el cine y va por mucho más”, se lee en la publicación.

¡LA JEFA ESTÁ DE VUELTA! 🇦🇷🔥 Cazzu conquista la icónica portada de Rolling Stone Argentina para la edición de junio. Un regreso espectacular con una entrevista íntima que promete revolucionar la escena urbana. #Cazzu #RollingStone #RollingStoneAr #TrapArgentino #LaJefa pic.twitter.com/gCS7eFlsEk — TuMedio (@TuMedio) June 5, 2026

Cazzu posa para Rolling Stone Argentina

Además, también hay otra publicación mediante la que se dieron a conocer las fotos para las que posó Cazzu, quien también es conocida como la “Nena trampa”. La intérprete de “Nada” y “Mucha data” usó desde un look con mezclilla hasta un minivestido verde.

También se aprecia que “La jefa” usó lencería en color rojo pasión, de modo que sobresalió porque fue el complemento del look con mezclilla. De hecho, igual usó plataformas en este color, confirmando que es uno de sus básicos.

En redes elogian a Cazzu: “Nuestra Julieta”

Por lo mismo, Cazzu recibe elogios en redes sociales entre los que se leen los siguientes:

“Se escribe perfección, se pronuncia ‘La jefa’”

“Ella es la referencia de arte y sensualidad fusionadas”

“Ella es la más”

“Triunfando como siempre”

“Nuestra Julieta”

Como la revista destacó, Cazzu ha estado activa y va de éxito en éxito luego de que retomó su carrera tras darse una pausa porque el 14 de septiembre de 2023 debutó como mamá; tuvo a Inti, su hija que es fruto de la relación que tuvo con el cantante mexicano Christian Nodal, de 27 años.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO