Dona Municipio predio para guardería infantil

Por mayoría de votos el Cabildo aprobó la donación de un predio municipal en el fraccionamiento Integración Familiar

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EXPRESO-LA RAZON

El Cabildo de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, aprobó por mayoría de votos, la donación de un predio municipal ubicado en el fraccionamiento Integración Familiar que será destinado a la construcción de un Centro Educativo del Cuidado Infantil.

En sesión pública ordinaria se votó a favor de la solicitud para cumplimentar los mandatos de la Ley de Bienes Estatales y Municipales con respecto a la desincorporación de un predio de 1,798 M2 propiedad de la hacienda pública municipal para la construcción de un CECI por parte del IMSS.

En otro punto importante de la sexagésima tercera sesión pública de este 5 de junio, el regidor Enrique Alejandro Silva Hernández presentó los avances que se han estado construyendo para el reglamento de juventudes del municipio de Victoria con la participación de 450 voces juveniles.

En el punto de correspondencia se dio lectura a oficios girados por el H. Congreso del Estado en temas de salud animal y derechos de adultos mayores, así como en lo competente a la donación de un predio para la construcción de una sucursal del Banco Bienestar en esta capital.