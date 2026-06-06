En esta semana, seis bomberos fueron atacados por abejas

Debido al calor, se han disparado los reportes sobre presencia de abejas en Altamira.

Por Benigno Solís

La Razón

En esta semana, seis bomberos fueron atacados abejas en distintos puntos del municipio de Altamira.

José Angel Hernández Pérez, jefe administrativo y coordinador operativo de bomberos Altamira, dijo que recibieron de una a dos picaduras que por fortuna no representan peligro para los vulcanos.

Señaló que de alguna manera ya están acostumbrados a esos ataques ya que forma parte de su trabajo.

Y aunque eso sucede a lo largo de todo el año, se incrementa aún más en esta temporada del año.

Debido al calor, se han disparado los reportes sobre presencia de abejas en Altamira.

«Es una temporada donde las abejas buscan descanso y lo hacen donde las personas están vulberables como escuelas, siempre están en las vigas de las techumbres ya que hay muchos huecos, también descansan en ramas de árboles, en macetas, en marquesinas, en fachadas, muchas veces hasta en un tanque de gas, en paredes», explicó.

Consideró que los más vulnerables son los niños.