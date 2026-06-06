Jaguar rescatado en Soto la Marina regresa a su hábitat

Tras su rescate, el ejemplar fue sometido a una evaluación integral por parte del equipo técnico y veterinario, que durante varios días monitoreó su estado físico

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Luego de varios días de atención médica y vigilancia especializada en zoológico de Tamatán, el jaguar que a principios de esta semana fue rescatado tras quedar atrapado en una trampa para jabalíes en un rancho de Soto la Marina, regresó finalmente a la libertad en su hábitat natural.

El imponente felino, considerado uno de los depredadores más importantes de los ecosistemas mexicanos, fue localizado con lesiones provocadas por el artefacto colocado para la captura de fauna silvestre, situación que movilizó a especialistas de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) y del Zoológico Tamatán.

Tras su rescate, el ejemplar fue sometido a una evaluación integral por parte del equipo técnico y veterinario, que durante varios días monitoreó su estado físico para descartar lesiones graves y garantizar que estuviera en condiciones de regresar a la vida silvestre.

Una vez confirmado su buen estado de salud, el jaguar fue liberado este viernes en una zona adecuada de su entorno natural, poniendo fin a una historia que mantuvo atentos tanto a autoridades ambientales como a defensores de la fauna silvestre.

El rescate también volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representan algunas trampas utilizadas para la captura de jabalíes y otras especies, ya que en ocasiones terminan afectando a fauna protegida que habita en los mismos territorios.

El jaguar es una especie emblemática para la biodiversidad mexicana y su presencia en Tamaulipas es considerada un indicador de la salud de los ecosistemas, debido a que requiere extensas áreas de conservación para sobrevivir.