Kenia OS y Peso Pluma confirman su ruptura

Ya es oficial la ruptura de una de las parejas más famosas y populares de cantantes mexicanos.

El rumor se confirma: Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación este 6 de junio de 2026.

A través de un comunicado que compartió la propia cantante 26 años de edad en su cuenta de Instagram, ambos explican que decidieron poner fin a su romance que inició a principios de 2025:

“Termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

El comunicado firmado por K/Records aclara que tanto Kenia Os como el exponente de los corridos tumbados de 26 años, Hassan Emilio Kabande Laija, priorizan su privacidad e integridad personal; sin embargo agradecen el cariño recibido como pareja durante este tiempo.

Videos de Kenia Os y Peso Pluma llorando despertaron sospechas de crisis

El rumor sobre la crisis en el noviazgo de la famosa pareja conformada entre Peso Pluma y Kenia Os surgió tras la difusión de videos donde se le veía al intérprete de corridos tumbados llorando durante un concierto.

Las imágenes fueron interpretadas, principalmente por fans de Kenia Os, como señales de que estarían atravesando malos momentos en su relación.

Los fans ataron cabos luego de que al cierre de K de Karma Tour en el Estadio Borregos en Monterrey, Nuevo León, el pasado 30 de mayo, se viera a la propia cantante llorando mientras interpretaba Love Bombing, canción que habla de desamor y decepción.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS