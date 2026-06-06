Lleva la UAT programas educativos a varios municipios

A través de las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC), ofrecen bachillerato, licenciaturas y posgrados en línea

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) amplió su cobertura académica mediante las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC), ofreciendo bachillerato, licenciaturas y posgrados en línea, con el fin de acercar la educación a diversos municipios que no cuentan con presencia de la máxima casa de estudios del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que estas unidades están ubicadas estratégicamente en los municipios de González, Jiménez, San Fernando y Tula, donde atienden a una gran parte de la población estudiantil de esas zonas.

Los jóvenes que acuden a las URTC cuentan con instalaciones equipadas con pantallas inteligentes, computadoras, internet y asesoría personalizada de docentes que los apoyan en sus actividades. Además, esta iniciativa cuenta con el respaldo y la colaboración de los gobiernos municipales, fortaleciendo el desarrollo educativo regional.

Las opciones de estudio son: Bachillerato en línea, dirigido a quienes no pudieron concluir sus estudios de preparatoria; Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital, Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Ciencias de Datos y Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes; así como la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje y una serie de diplomados, cursos y talleres abiertos al público en general.

Para conocer más sobre el catálogo de programas disponibles y los requisitos de inscripción, las y los interesados pueden visitar la página de https://www.facebook.com/URTC.UAT de la Dirección de Extensión Universitaria de la UAT.