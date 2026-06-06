Lluvias fuertes y tormentas eléctricas afectarán este sábado a Tamaulipas, alerta el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que dos olas de calor afectarán gran parte del país de forma simultánea

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 6 de junio prevalecerán las lluvias en gran parte del territorio nacional, incluso, advirtió que habrá precipitaciones de hasta 250 mm acompañadas por caída de granizo y tormentas eléctricas, asimismo, se informó que a partir de este día dos ondas de calor causarán estragos en por lo menos 11 entidades, por lo que si quieres saber cómo será el clima en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este sábado 6 de junio continuará el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca (norte) y lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur) debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el abundante ingreso de humedad generado por dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizadas frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también señaló que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en la región mencionada.

Para finalizar, en el pronóstico meteorológico general se indica que se mantendrán temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (centro), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro). A su vez, se prevé que inicie una onda de calor en Sonora (este).

Estos son todos los estados que se verán afectados por lluvias HOY sábado 6 de junio

En el pronóstico de lluvias para este sábado 6 de junio se indica que Oaxaca (norte) tendrá lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm); Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur) lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm), mientras que San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm).

Por su parte, Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur) registrarán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm); Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO