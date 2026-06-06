Monedas del Mundial 2026: cuánto costarán y cuándo estarán disponibles

Cada moneda refleja la identidad única de las ciudades sede y la esencia del país.

El Banco de México (Banxico) lanza una serie de monedas de oro puro en honor a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colección destaca las sedes mexicanas y la riqueza cultural del país, estando disponibles exclusivamente a través de distribuidores bancarios y entidades autorizadas seleccionadas.

Esta serie incluye cuatro piezas de oro puro con ley 0.999, acabado espejo, un peso de un cuarto de onza y un diámetro de 23 milímetros.

Aunque las piezas poseen un valor nominal de 25 pesos, su precio de mercado será mayor al estar determinado por la cotización internacional del oro en el momento de la venta.

Si bien no existe un costo oficial fijado, se estima que cada unidad podría lanzarse al mercado por aproximadamente 60 mil pesos mexicanos.

¿Qué diseños representan a las sedes de México?

Cada moneda refleja la identidad única de las ciudades sede y la esencia del país:

Ciudad de México: Incluye un ajolote junto a monumentos icónicos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y Bellas Artes, además del logotipo oficial de FIFA 26.

Incluye un ajolote junto a monumentos icónicos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y Bellas Artes, además del logotipo oficial de FIFA 26. Guadalajara: Presenta la figura de un jimador, un balón de fútbol y los Arcos de Zapopan, integrando la identidad gráfica definida por la FIFA.

Presenta la figura de un jimador, un balón de fútbol y los Arcos de Zapopan, integrando la identidad gráfica definida por la FIFA. Monterrey: Exhibe a un jugador de fútbol, la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía y la silueta del Cerro de la Silla, junto al logotipo oficial de la sede.

Exhibe a un jugador de fútbol, la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía y la silueta del Cerro de la Silla, junto al logotipo oficial de la sede. México: Incorpora un balón de fútbol rodeado de elementos culturales y naturales como el jaguar, mariposas monarca, flores de cempasúchil y nochebuenas.

¿Dónde comprar las monedas de oro de la Copa Mundial?

La comercialización no ocurrirá en sucursales bancarias convencionales, sino a través de distribuidores autorizados en puntos específicos del país. Las operaciones están sujetas a la normativa vigente en materia de metales, prevención de lavado de dinero y disponibilidad de existencias.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Los puntos de venta principales incluyen la Casa de Moneda de México, el MIDE, Soluciones Ecológicas en Metales, así como instituciones bancarias como Banco Azteca, Banorte, Banregio y BBVA México.

En el caso particular de BBVA, la venta se ha concentrado en sucursales estratégicas en la Ciudad de México (Torre BBVA, Montes Urales, Parques Polanco y Oficina Centro), Guadalajara (sucursal Chapultepec) y Monterrey (sucursal Plaza Alianza).

Es importante notar que esta colección forma parte de un conjunto más amplio de 12 piezas, el cual se complementa con cuatro monedas de plata de 10 pesos y las cuatro monedas bimetálicas dodecagonales de 20 pesos que ya circulan en la economía nacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO