Programa “VAcheando, cuidamos tu camino” fortalece la rehabilitación vial en Tampico

Estas acciones forman parte de un programa que contempla la atención de más de mil 200 baches distribuidos en alrededor de 300 colonias de Tampico.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO.- Como parte de la estrategia conjunta que desarrollan COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico para mejorar la infraestructura urbana, el programa “VAcheando, cuidamos tu camino” continúa extendiendo sus beneficios a diversos sectores de la ciudad mediante acciones de reposición de pavimento.

A través de este esquema de trabajo, se han rehabilitado 445 metros cuadrados de superficie vial en distintos puntos de las colonias Morelos, Flores, Tamaulipas, Petrolera, Country Club, Lomas del Chairel, El Charro y Cascajal, contribuyendo a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para automovilistas y peatones.

Estas acciones forman parte de un programa que contempla la atención de más de mil 200 baches distribuidos en alrededor de 300 colonias de Tampico, con el propósito de recuperar vialidades afectadas y dar continuidad a la mejora de la infraestructura urbana en beneficio de la población.

Para la ejecución de estas acciones se cuenta con maquinaria y recursos operativos del Ayuntamiento de Tampico, lo que permite optimizar los tiempos de atención y la calidad de los trabajos de rehabilitación.

Con este esfuerzo coordinado, COMAPA SUR y el Gobierno Municipal de Tampico refrendan su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura urbana y contribuyan a una movilidad más segura y eficiente para las familias tampiqueñas.