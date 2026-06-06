Rescatan a dos personas atrapadas tras fuerte choque en la Avenida Hidalgo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando se reportó el percance al número de emergencia, lo que generó la rápida intervención de paramédicos y rescatistas de Protección Civil

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Un aparatoso accidente vehicular registrado durante la madrugada de este sábado en la Avenida Hidalgo, esquina con Lomas de Rosales, movilizó a corporaciones de emergencia luego de que dos personas quedaran atrapadas al interior de una unidad debido a la fuerza del impacto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando se reportó el percance al número de emergencia, lo que generó la rápida intervención de paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Ciudad Madero, así como personal de la Cruz Roja Mexicana delegación Madero.

Debido a las condiciones en que quedó el vehículo siniestrado, los cuerpos de auxilio realizaron maniobras especializadas para rescatar a los ocupantes, utilizando equipo hidráulico de extracción conocido como «las quijadas de la vida».

Tras varios minutos de trabajo coordinado, rescatistas lograron liberar a las dos personas atrapadas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar para posteriormente ser trasladadas a un hospital de la zona, donde quedaron bajo observación médica.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los lesionados ni las causas que originaron el accidente.

Autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

El percance provocó la movilización de unidades de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en una de las principales avenidas de la zona conurbada.