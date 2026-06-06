SAT desmiente cobro de ISR a adultos mayores por pensiones y apoyos del Bienestar

El organismo rechazó las versiones que señalan que las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar ISR.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas adultas mayores por las pensiones que reciben, al asegurar que dicha información es completamente falsa.

A través de una tarjeta informativa, la autoridad fiscal aclaró que «es totalmente falso que esta institución haya confirmado la aplicación de dicha medida», por lo que llamó a la población a no dejarse engañar por publicaciones sin sustento.

El SAT explicó que la Ley del ISR establece con claridad cuáles son las pensiones exentas y cuáles están sujetas a la obligación de presentar declaración anual y pagar dicho gravamen.

Sin embargo, expresó que la gran mayoría de los pensionados en México no está obligada a cubrir este impuesto por los ingresos que recibe.

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del ISR, las pensiones están exentas del pago cuando no superan el equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias, lo que actualmente representa un monto de hasta 53 mil 493 pesos mensuales.

Asimismo, el organismo rechazó las versiones que señalan que las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar ISR.

«También es falso que quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto«.

Explicó que el artículo 90 de la Ley del ISR establece que los apoyos económicos o monetarios entregados mediante programas contemplados en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas no se consideran ingresos sujetos al pago de dicho impuesto.

Ante la difusión de información errónea, el SAT manifestó que «rechaza cualquier intención de generar confusión entre la ciudadanía, mediante información falsa», por lo que exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales.

Para dudas o aclaraciones, las personas contribuyentes pueden comunicarse a MarcaSAT al teléfono 55 627 22 728 o utilizar el servicio de atención en línea disponible en el portal oficial del organismo.