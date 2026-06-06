Shakira encabeza la fiesta de apertura del Mundial 2026 junto a Burna Boy

El espectáculo musical se realizará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que la cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy interpretarán «Dai Dai», el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante la ceremonia inaugural del torneo.

El espectáculo musical se realizará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, marcando el inicio de la máxima justa futbolística que el país coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

El despliegue musical que abrirá la Copa del Mundo

El concierto de apertura de la Copa del Mundo 2026 estará encabezado por Shakira y Burna Boy, quienes unirán sus voces para presentar en vivo la canción “Dai Dai”. Este tema musical fue diseñado institucionalmente con el objetivo de proyectar la convivencia cultural y el entusiasmo global por el balompié.

Para la cantautora sudamericana, este show consolida su legado en los torneos de la FIFA, sumándose a su histórico repertorio de éxitos mundialistas donde sobresale «Waka Waka (This Time for Africa)», melodía emblemática de la edición de Sudáfrica 2010.

En esta ocasión, la originaria de Barranquilla compartirá reflectores con Burna Boy, uno de los principales referentes del género afrobeats, logrando una fusión de sonoridades internacionales dirigida a la fanaticada de todo el planeta.

Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

Este evento ha despertado un notable entusiasmo entre los seguidores locales, consolidando la posición del territorio mexicano como una de las sedes principales del certamen norteamericano.

De acuerdo con la planeación del comité organizador, el programa artístico no se limitará al dueto principal. La ceremonia integrará un despliegue de talentos tanto nacionales como extranjeros para ejecutar una amplia variedad de corrientes musicales, garantizando la presencia de géneros como:

Pop internacional

Regional mexicano

Cumbia

Música urbana

Con esta combinación de ritmos y la participación de figuras de alto perfil, el arranque de la competencia busca posicionarse como uno de los espectáculos televisivos y presenciales más memorables en la historia de los torneos de fútbol.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS