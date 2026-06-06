VIDEO: Miles rompen récord de la ola humana más grande del mundo en Paseo de la Reforma

Miles de asistentes acudieron para participar en la actividad organizada por el Gobierno de la Ciudad de México

En el marco del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México organizó la ola más grande del mundo, con decenas de miles de asistentes y aficionados del futbol en el Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma.

Ante de romper el récord mundial, la Sonora Santanera se subió a un escenario montado frente al Ángel de la Independencia para amenizar a los miles de asistentes, con quienes cantaron y bailaron una versión de “La Boa”, su éxito lanzado en 1992, con una versión modificada con el canto de “La Ola”.

Ola más grande del mundo se realizó en Paseo de la Reforma

Desde tempranas horas autoridades habilitaron diversos puntos de acceso para acceder al evento completamente gratuito. La llegada y registro de los asistente comenzó a las 7:30 de la mañana y los ensayos se realizaron desde las 8:00 hasta las 9:00 de la mañana, con plazos de cada 15 minutos. Finalmente, la ola la realizaron a las 9:30 de la mañana.

Varios vendedores ambulantes aprovecharon la ocasión para vender productos de la Selección Mexicana, mientras que mascotas del Mundial 2026 acudieron para ofrecer fotografías con los asistentes. Francisco “Kikín” Fonseca acudió junto a luchadores para animar a los asistentes durante los cuatro ensayos generales.

🌊🇲🇽 México hace historia con la #ola más grande del mundo. #RécordGuinness Hoy, sobre Paseo de la Reforma, miles de personas se reunieron para formar una ola monumental y ser parte de un momento histórico. Entre emoción, alegría y pasión por el futbol, la afición mexicana… pic.twitter.com/nKZboHxzO7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026

Autoridades capitalinas afirmaron que el objetivo era imponer por primera vez el Récord Guinness oficial de la marea humana más grande del mundo. La también llamada “Ola Chilanga” reunió a miles de personas con una “perfecta sincronía colectiva”, recorriendo desde Paseo de la Reforma hasta la Fuente de la República.

A través de su convocatoria, las autoridades explicaron que se planeaba un evento totalmente inclusivo, con permiso para llevar a mascotas, con áreas especiales para personas con discapacidad y servicios de primeros auxilios listos para cualquier eventualidad a cargo de elementos de Protección Civil.

¿Cómo nació el gesto de la ola?

El Gobierno de la Ciudad de México invitó a aficionados y a capitalinos al Paseo de la Reforma a romper el récord de la ola en conmemoración de las cuatro décadas de este fenómeno global, que nació en el Mundial de 1986 en los estadios del territorio mexicano, lo que con el pasar de los eventos deportivos se transformó en un “símbolo universal de alegría, hermandad y euforia que hoy recorre las gradas de todo el planeta”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO