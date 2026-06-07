A 49 años de trayectoria, Julio Rubio reivindica al periodismo como contrapeso del poder

Presentará en Tampico su libro “Domina a los medios, una guía para manipular la Opinión Pública”

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM,.- En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el periodista Julio Alberto Rubio Pérez, quien suma 49 años de trayectoria profesional, afirmó que la esencia del periodismo radica en informar con rigor, servir a la sociedad y actuar como contrapeso frente al poder, al anunciar la presentación en Tampico de su libro “Domina a los medios, una guía para manipular la Opinión Pública”, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Explicó que la obra está dirigida a políticos, líderes sociales, comunicadores y periodistas interesados en comprender la relación entre los medios y la construcción de la opinión pública.

“Pretendemos ser la interfaz entre los políticos, los aprendices de políticos, los líderes sindicales, la sociedad, los periodistas y las personas que se dedican a la comunicación”

Durante una reflexión sobre el ejercicio periodístico, Rubio Pérez consideró que actualmente existe una confusión entre la línea editorial y los intereses económicos de algunos medios.

“No se está haciendo un periodismo crítico, los periodistas confunden la cuestión editorial con lo económico, es algo que no debe ocurrir. Yo me hice periodista porque lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento lo conozca la gente y busco influir en el poder”

Reconoció que la crítica suele generar incomodidad entre quienes ejercen el poder, aunque aclaró que el periodismo va más allá de cuestionar a las autoridades.

“La mayoría de las veces, a los políticos, a los que están en el poder no les gusta la crítica y es que a nadie le gusta la crítica”

Expresó que la labor periodística debe sustentarse en el conocimiento de los géneros informativos y de opinión:

“El periodismo no se trata de criticar; se trata de dar a conocer lo que está ocurriendo y aportar algo para que las comunidades tengan un desarrollo”

El comunicador definió a los periodistas como observadores permanentes de la realidad social y llamó a las nuevas generaciones a prepararse profesionalmente.

“Nosotros somos un contrapeso, somos fedatarios públicos; no tenemos un Fiat, pero damos fe de lo que está pasando”

Asimismo, cuestionó que actualmente muchas personas se autodenominen periodistas únicamente por utilizar redes sociales o plataformas digitales, sin rigor ni ética profesional.

Rubio Pérez inició su carrera periodística en 1977 en Matamoros, Tamaulipas como director de un periódico estudiantil independiente, a los 18 años llegó al sur de Tamaulipas; es Ingeniero Electricista con especialidad en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y ex catedrático de la carrera de técnico en comunicación en el Cetis 109 bajo la dirección de José Eduardo Villegas Ávila(+), pionero de la educación al fundar la secundaria técnica 19 y el Cetis 109.

Colaboró en la revista Proceso bajo la dirección de Julio Scherer García y trabajó junto a periodistas como Carlos Marín, Pascal Beltrán del Río e Ignacio Ramírez.

Hace 31 años, en Matamoros fundó la revista Vertical, proyecto editorial que impulsó prácticamente en solitario. “El hacer escritura para mí es pura felicidad, externar lo que siento”

Escribió la novela de 197 páginas «Serpientes y escaleras al séptimo cielo» que narra la historia de una pareja de académicos que investigaba sobre brujería, pero que al ser perseguida perdió la vida. Él, se lleva un secreto a la tumba, sus padres contratan a un brujo para contactarlo. Al otro lado, de la vida terrenal; ambos, se dirigen en un trayecto lleno de aventuras rumbo al séptimo cielo. La obra fue editada por Gandhi en diciembre de 2019, cuenta con una calificación global de cinco estrellas(muy buena) y Julio Rubio afirma no lo hizo por obtener ganancias, sino porque: «escribir es su vida».

Al recordar una frase de su padre, quien definía al periodista como “un recogedor de problemas”, defiende la independencia editorial como uno de los pilares de la profesión.

“El periodismo vende espacios publicitarios, pero no compra el modo de pensar. Si les gusta qué bien, y si no, les digo: no me hice periodista pa’ que me mantenga el gobierno”

La presentación de su libro se realizará en las próximas semanas en Tampico, región con la que mantiene una estrecha relación personal y profesional desde su llegada a Ciudad Madero para cursar sus estudios superiores.