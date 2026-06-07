Aseguran que datos solicitados en evaluaciones educativas son confidenciales y buscan medir contexto de estudiantes

El objetivo es complementar los resultados académicos con información sobre factores externos que pueden influir en el desempeño escolar

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La información que se solicita a madres y padres de familia en las evaluaciones educativas aplicadas a estudiantes de tercero y sexto de primaria, así como de tercero de secundaria, es de carácter confidencial y no será divulgada, aseguró el presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo de Tampico, Rogelio Pérez Lara.

Lo anterior, luego de que en redes sociales surgieron inquietudes por la inclusión de preguntas relacionadas con el entorno familiar y las condiciones de vida de las y los estudiantes, al considerar que podrían exponerse datos sensibles de las familias.

El edil explicó que los cuestionarios forman parte de un estudio de contexto que permite conocer las condiciones socioeconómicas en las que se desarrollan las y los estudiantes en distintas regiones del país.

«Se supone que esa información está ahí, es privada, guardan la información, no la van a andar divulgando. Sí se hace para ver cómo vive el alumno»

Pérez Lara señaló que el objetivo es complementar los resultados académicos con información sobre factores externos que pueden influir en el desempeño escolar.

«Es un estudio de contexto, un estudio socioeconómico en el que se investiga dónde vive el alumno, cómo vive, para saber fortalezas, debilidades y dependiendo del resultado del examen»

Explicó que mediante estos cuestionarios se analiza si los estudiantes cuentan con herramientas y condiciones adecuadas para su aprendizaje, como acceso a internet, equipo de cómputo, alimentación y facilidad de traslado a los centros educativos.

«Hacen un análisis al final. ¿Por qué salieron bien? Tiene computadora, buena alimentación en su casa, no batalla para llegar a la escuela. ¿Por qué salió mal? No tiene internet en su casa, tiene que levantarse muy tempranito, ir a la escuela en microbús; ese tipo de información se requiere para hacer una evaluación contextual y académica»

Dijo que el proceso no sólo contempla la participación de estudiantes, sino también de madres y padres de familia, docentes y directivos escolares.

«Viene un formulario, nos mandan un formulario que contestan los padres de familia, contestan los maestros, los directores para ver cómo vivimos, para ver el contexto en que el alumno vive y aprende»

Respecto al llamado que algunos usuarios realizaron en redes sociales para que estudiantes omitieran responder preguntas consideradas personales, Pérez Lara descartó que existan consecuencias para quienes decidan no hacerlo.

«No debe de haber ninguna repercusión, pero mi consejo es que lo contesten; a final de cuentas es una evaluación nacional. A lo mejor aquí en Tampico 80 por ciento de los alumnos tiene computadora en su casa, pero allá en Chiapas, en una comunidad, no. Quieren ver resultados para ver qué estrategias implementar»

Por último, indicó que la información obtenida permitirá diseñar e implementar estrategias educativas acordes con las necesidades y realidades de las distintas comunidades escolares del país.