Atlántico arranca temporada de huracanes sin amenazas y con Tamaulipas fuera de riesgo

La situación resulta particularmente favorable para Tamaulipas, ya que el estado se encuentra libre de amenazas tropicales al inicio de una temporada que, incluso, ha sido pronosticada como menos activa de lo habitual

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

A una semana de haber iniciado oficialmente la temporada de ciclones y huracanes 2026 en el Océano Atlántico, la cuenca se mantiene completamente tranquila y sin señales de desarrollo tropical que representen riesgo para Tamaulipas o para las costas del Golfo de México.

De acuerdo con el monitoreo del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), actualmente no existe ninguna zona de baja presión bajo vigilancia, tampoco áreas con potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días en el Atlántico, el Mar Caribe ni el Golfo de México.

La situación resulta particularmente favorable para Tamaulipas, ya que el estado se encuentra libre de amenazas tropicales al inicio de una temporada que, incluso, ha sido pronosticada como menos activa de lo habitual por diversos organismos meteorológicos internacionales.

NOAA estima una temporada por debajo del promedio histórico debido, entre otros factores, a la posible influencia del fenómeno de El Niño, que suele inhibir la formación de ciclones en la cuenca atlántica.

Mientras el Atlántico permanece sin actividad, el escenario es completamente distinto en el Pacífico Oriental, donde dos áreas de tiempo perturbado son observadas por especialistas.

La primera se localiza frente a las costas del estado de Guerrero, mientras que la segunda se encuentra en la región de Centroamérica y el extremo sur de México.

Ambos sistemas presentan condiciones que podrían favorecer un desarrollo gradual durante los próximos días, por lo que son objeto de seguimiento constante por parte de los centros meteorológicos.

Especialistas señalan que este contraste entre ambas cuencas no es inusual durante el inicio del verano, cuando el Pacífico suele mostrar una actividad temprana más marcada que el Atlántico.

Por ahora, los pronósticos mantienen un panorama de tranquilidad para Tamaulipas, sin amenazas ciclónicas en el Golfo de México y con ausencia total de perturbaciones tropicales en el Atlántico Norte, una condición que brinda un respiro al estado tras varias temporadas caracterizadas por una vigilancia constante de fenómenos hidrometeorológicos.