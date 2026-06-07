Ciclón Boris se formaría en las próximas horas y estos estados serían afectados con fuertes lluvias

El SMN de la Conagua alertó por la posible formación de Boris, además de generarse canales de baja presión y divergencia en altura, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales este domingo

Este domingo 7 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la posible formación de Boris como ciclón, sobre todo en el Pacífico mexicano. A través de su reporte dominical, el SMN refirió que este domingo prevalecerá el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, ocasionado por la interacción de una vaguada en altura con el ingreso de humedad generado por zonas de baja presión.

Precisamente esta baja presión aumenta la probabilidad para el desarrollo ciclónico en el pacífico sur mexicano, además de canales de baja presión y divergencia en altura, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales, sobre todo en Guerrero, este domingo 7 de junio.

¿Cuáles estados se verían afectados por las fuertes lluvias hoy domingo 7 de junio?

El SMN informa que prevalecerá un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el valle de México; debido a la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el interior del territorio nacional, generado por dos zonas de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico de Boris frente a las costas de los siguientes estados:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Además de canales de baja presión y divergencia en altura, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de las siguientes entidades:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, caerán en entidades como:

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Recuerda que las lluvias muy fuertes, intensas y torrenciales, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO