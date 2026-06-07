Claudia Sheinbaum presenta el vehículo eléctrico Olinia; investigadores del Tec Madero participan en su desarrollo

El lanzamiento se realizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, donde se dieron a conocer los avances de esta iniciativa nacional orientada a impulsar la movilidad sustentable

La presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación del prototipo de Olinia, el primer vehículo eléctrico 100 por ciento diseñado y desarrollado en México, un proyecto estratégico que contó con la participación de tres docentes investigadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

El lanzamiento se realizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, donde se dieron a conocer los avances de esta iniciativa nacional orientada a impulsar la movilidad sustentable, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la industria mexicana.

En el desarrollo de Olinia participaron especialistas del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional, destacando la colaboración de los doctores Brenda Lizeth Reyes García, Pedro García Vite y Rubén Salas Cabrera, investigadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, quienes formaron parte de los trabajos que hicieron posible la creación de este innovador prototipo.

La participación de académicos del Tec Madero en uno de los proyectos tecnológicos más relevantes impulsados por el Gobierno de México, representa un reconocimiento al talento y prestigio académico, tecnológico y de investigación que distingue a la institución desde hace 72 años, así como a la calidad de sus investigadores.

Al evento asistió el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Mtro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, quien destacó el orgullo que representa para la comunidad tecnológica formar parte de un proyecto que marcará un precedente en el desarrollo de la industria automotriz nacional.

“Hacer historia es ser parte de la transformación, nuestro querido Tec Madero presente en la develación del primer vehículo prototipo Olinia”, expresó el director.

El proyecto Olinia busca acercar la movilidad eléctrica a más sectores de la población mediante el desarrollo de vehículos accesibles y eficientes. Entre sus características destaca un motor eléctrico con una vida útil estimada de ocho años y la posibilidad de conectarse a cualquier enchufe convencional, facilitando su uso cotidiano.

La participación de investigadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en esta iniciativa refrenda el compromiso de la institución con la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico, demostrando que el talento generado en las aulas y laboratorios del Tec Madero contribuye activamente a los grandes proyectos de transformación que impulsan el futuro de México.