El PAN se parte en dos, por la dirigencia

Con campañas arrancadas el 5 de junio, Gloria Garza y Omeheira López Reyna disputan la dirigencia estatal del blanquiazul. Detrás de cada una, los mismos generales de siempre peleando por el control del partido

Staff

Expreso – La Razón

El partido que gobernó Tamaulipas seis años y que desde 2022 vive en la oposición llega al arranque de su proceso de renovación dividido en dos bloques con nombres, territorios y agendas distintas, y con una sola certeza: quien gane el 5 de julio tendrá en sus manos las candidaturas del 2027 y las fichas del 2028.

Las campañas arrancaron el viernes 5 de junio con dos fórmulas registradas, dos proyectos políticos que se confrontan, y una militancia de 9 mil 816 panistas activos habilitada para votar.

Nunca antes el PAN Tamaulipas había elegido a su dirigencia mediante voto directo, libre y secreto de la militancia. Este proceso es el primero en hacerlo así, y el resultado lo decidirán las bases en urnas, no el Consejo Político.

EL RETRASO Y LA HERENCIA

La convocatoria llegó tarde, siete meses después de que venciera el período de Luis René “Cachorro” Cantú Galván al frente del Comité Directivo Estatal, una dirigencia que dejó al partido con resultados electorales que la propia militancia calificó de desastrosos.

En las elecciones de 2024 Morena y sus aliados barrieron en los municipios más poblados del estado. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y Altamira cayeron en manos de la coalición gobernante. El PAN conservó apenas 17 de 43 municipios, la mayoría rurales o de baja densidad demográfica, en coalición con el PRI.

La dirigencia que asuma el 5 de julio tendrá un mandato de un año para revertir ese mapa, definir candidaturas para los cargos en disputa en 2027 y posicionar perfiles para la gubernatura de 2028.

LAS DOS FÓRMULAS

De un lado, Gloria Elena Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos, el Truko. Ella fue funcionaria durante el gobierno panista, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en materia penal y el,político de Xicoténcatl ex secretario general de gobierno , diputado federal con dos periodos de experiencia legislativa, la fórmula llegó al registro con más de tres mil firmas de militantes activos y una planilla que cubre Reynosa, Burgos, Río Bravo, Ciudad Victoria, Miguel Alemán, El Mante y Aldama.

Del otro, Omeheira López Reyna y Francisco Garza De Coss. La primera, exdiputada federal, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, ex magistrada con más de tres décadas de militancia. El segundo, expresidente estatal del PAN entre 2008 y 2011, consejero nacional por quince años, ex diputado local. Su planilla se construyó con operadores de colonia en Nuevo Laredo, Madero, Matamoros, Tampico, Reynosa y Victoria.

LOS GENERALES DETRÁS DE LAS CANDIDATAS

Lo que está sobre la mesa no es una elección entre dos panistas. Es la disputa entre dos grupos que desde 2022 se miden sin tregua por el control del partido.

Detrás de Gloria Garza opera el Truko Verástegui, quien decidió no encabezar la planilla pero sí meterle la mano completa desde la Secretaría General. Con él se alinean el diputado federal Gerardo Peña Flores por Reynosa, el diputado federal y exalcalde de Tampico Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, el diputado local José Abdo Shekaiban Ongay, la exalcaldesa de Matamoros Norma Leticia Salazar Vázquez, y la ex candidata a alcaldesa de Nuevo Laredo Yahleel Abdala Carmona. En el mapa municipal, el Truko controla los municipios rurales, el sur del estado y Matamoros.

Detrás de Omeheira López opera el “cabecismo”, el grupo político construido durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Su operador visible en este proceso es Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador y diputado local plurinominal del PAN en la LXVI Legislatura, quien apareció junto a Omeheira en los primeros actos públicos del grupo antes del arranque formal de campañas, aunque al momento del registro la fórmula quedó integrada por López Reyna y el exdirigente estatal Francisco Garza De Coss. Con Omeheira se alinean también la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, el diputado local Edmundo “Mon” Marón y el panista del sur Carlos Fernández. Su territorio de influencia corre del corredor Reynosa-frontera hacia Nuevo Laredo.

LA PARADOJA NEOLAREDENSE

Nuevo Laredo ofrece el cuadro más contradictorio de este proceso. Dos de las figuras panistas más visibles de la plaza apuntan en sentidos contrarios.

En Nuevo Laredo la disputa también se parte en dos: Yahleel Abdala Carmona, militante panista con una votación significativa en 2024, aparece alineada con el Truko, mientras la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez opera en el bloque de Omeheira.

La misma plaza, dos apuestas distintas. El voto militante de Nuevo Laredo se convierte así en uno de los campos de disputa más reñidos del proceso.

Abdala, sin embargo, enfrenta su propio frente abierto: un proceso penal por presunto uso indebido de atribuciones vinculado a compras de despensas durante 2021 y 2022 que se realizaron por adjudicación directa cuando la normatividad exigía licitación. Para febrero de 2026 acumulaba tres citatorios sin atender. Su peso político en la interna existe, pero carga con ese pendiente.



EL DESGASTE DEL APELLIDO

El grupo cabecista conserva control burocrático al interior del partido. Tiene estructura, tiene operadores, tiene memoria institucional. Pero llega a este proceso con un apellido que ya no arrastra plazas con la facilidad de antes.

Durante el gobierno de García Cabeza de Vaca, los liderazgos panistas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico fueron sistemáticamente marginados. Enrique Rivas, Maky Ortiz, Leticia Salazar, Chucho Nader, entre otros, acumularon agravios que hoy se cobran en el proceso interno, sumando sus bases al bloque del Truko.

El evento que el Truko y Gloria Garza realizaron previo al arranque formal de campañas reunió a cerca de 600 militantes de base. El evento equivalente del cabecismo, con Ismael García Cabeza de Vaca al lado de Omeheira, convocó a alrededor de 40 asistentes en una reunión privada en la capital del estado.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El 5 de julio no define solo quién preside el CDE por un año. Define quién arma las candidaturas a diputaciones locales y federales en 2027, quién maneja el padrón, quién controla la estructura y quién decide si el PAN llega competitivo a la gubernatura de 2028 o termina de fracturarse antes de la línea de salida.

El PAN Tamaulipas llega a esta elección hecho pedazos y con la urgencia de quien sabe que otra derrota interna podría ser la definitiva. La militancia vota el 5 de julio y los generales ya llevan semanas en campaña.