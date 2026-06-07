Entrega alcaldesa modernización del bulevar aeropuerto

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la rehabilitación del paso superior vehicular del boulevard Aeropuerto y el recarpeteo asfáltico de esta importante vialidad.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Como parte de una estrategia integral para fortalecer la movilidad urbana y mejorar la conectividad vial en el sur de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la rehabilitación del paso superior vehicular del boulevard Aeropuerto y el recarpeteo asfáltico de esta importante vialidad, obras que representaron una inversión superior a 31.4 millones de pesos.

Los trabajos forman parte de un proyecto de modernización que beneficia directamente a habitantes de diversos sectores del sur de la ciudad, además de miles de automovilistas, operadores de carga y usuarios que diariamente transitan hacia el aeropuerto y otros puntos estratégicos de Nuevo Laredo.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que estas acciones responden a la necesidad de brindar mayor seguridad vial, reducir tiempos de traslado y generar nuevas alternativas de circulación ante el crecimiento constante de la ciudad.

La rehabilitación del paso superior vehicular del boulevard Aeropuerto contó con una inversión superior a 17.1 millones de pesos e incluyó trabajos de reparación estructural y reforzamiento de la infraestructura para garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vía.

De manera complementaria, se realizó el recarpeteo asfáltico del boulevard Aeropuerto con una inversión superior a 14.3 millones de pesos, mejorando las condiciones de circulación y atendiendo el desgaste ocasionado por el constante tránsito de vehículos particulares y transporte de carga.

Además de estas acciones, el Gobierno Municipal ha impulsado diversas obras que han transformado la movilidad en el sector, entre ellas la ampliación de carriles en la avenida Monterrey, la generación de nuevos circuitos viales y la rehabilitación de vialidades alternas que permiten una mejor conexión con la carretera Nacional y otros puntos de la ciudad.

La vecina beneficiaria María Santos reconoció el impacto de estas obras para quienes habitan y transitan diariamente por la zona. «Hoy por fin tenemos una vialidad segura y completamente renovada. La rehabilitación del puente, el alumbrado, los señalamientos y la reparación de la lateral benefician directamente a las familias de este sector», señaló.

La presidenta municipal informó que el proyecto de modernización vial continuará con nuevas etapas para fortalecer la infraestructura del sur de la ciudad, incluyendo la rehabilitación de nuevos tramos de la carretera al Aeropuerto, acciones que se desarrollan en coordinación con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, mediante recursos provenientes de CAPUFE.

También destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal ha permitido impulsar obras estratégicas que fortalecen la conectividad y el desarrollo de Nuevo Laredo, reconociendo el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir generando beneficios para las familias neolaredenses.

«Las obras a veces son molestas mientras se realizan, pero cuando vemos los resultados sabemos que valió la pena. Seguiremos trabajando para generar más vialidades, mejores conexiones y una movilidad más eficiente para todos los neolaredenses», afirmó Canturosas Villarreal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de invertir en infraestructura estratégica que impulse el desarrollo urbano, fortalezca la conectividad y mejore la calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo.