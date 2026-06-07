Estos son los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá

Conoce qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

La cuenta regresiva llegó a su fin y el planeta se prepara para presenciar no una, sino tres presentaciones históricas en el Mundial 2026: ¿qué artistas estarán en la inauguración?

Por primera vez, la Copa Mundial de la FIFA se disputará bajo un formato expandido que abarca tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá. Esta propuesta no solo ha reconfigurado la logística de los partidos y la distribución de las escuadras en el terreno de juego, sino que ha transformado la naturaleza de las ceremonias de apertura.

La FIFA ha decidido dejar atrás los esquemas tradicionales de un único espectáculo centralizado para dar paso a un despliegue masivo de festivales sonoros distribuidos de manera estratégica en los tres países, con artistas que representen a cada nación.

Es por eso que contaremos con la presencia de los emblemáticos Ángeles Azules en México, Alanis Morissette en Canadá o Katy Perry en Estados Unidos; entre otras sorpresas tanto de artistas invitados como de exponentes a nivel global.

¿Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026 en México?

En el icónico Estadio Ciudad de México, el arranque del torneo será el jueves 11 de junio. La cita para los televidentes y asistentes al estadio está programada para iniciar aproximadamente a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), noventa minutos antes de que ruede el balón en el partido de apertura entre la Selección Mexicana y el combinado de Sudáfrica.

Los artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en México son:

Shakira y Burna Boy: los encargados de cantar el tema oficial del evento “Dai Dai”

Alejandro Fernández

Belinda y Los Ángeles Azules, quienes también tienen una canción para el Mundial “Por Ella”

J Balvin

Maná

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla

¿Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

El viernes 12 de junio a las 8 p.m. (hora centro de México), los reflectores se trasladarán hacia Los Ángeles, California para la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos con los artistas:

Katy Perry

LISA (integrante de BLACKPINK), Anitta y Rema, quienes grabaron el tema para el Mundial “Goals“

Future

Tyla

¿Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

De manera simultánea a las festividades estadounidenses del 12 de junio pero a las 11 a.m (hora del centro de México), el Estadio de Toronto se convertirá en el epicentro del orgullo canadiense para la inauguración del Mundial 2026, previo al duelo histórico entre el representativo nacional de Canadá y el cuadro de Bosnia y Herzegovina.

Los artistas confirmados para la ceremonia de inauguración son:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

William Prince

Vegedream

Sanjoy

Estrellas de talla mundial serán parte de la inauguración del Mundial 2026, divididas en dos días de emoción y mucho fútbol, ¿estás listo?

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR