Exigen luz interior en Uber, Didi y taxis

La nueva medida busca reforzar la seguridad de pasajeros y conductores; además, se cancelarán cerca de 4 mil concesiones del transporte que dejaron de operar tras la pandemia

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

Las unidades del transporte público y los vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales como Uber y Didi deberán mantener encendidas las luces interiores durante los recorridos nocturnos como una medida orientada a fortalecer la seguridad de usuarios y conductores.

Así lo informó el subsecretario del Transporte del Gobierno del Estado, Arturo Núñez Montelongo, quien explicó que la disposición ya se encuentra vigente y forma parte de las políticas implementadas para mejorar las condiciones de operación del servicio en Tamaulipas.

Precisó que los taxis y camiones urbanos ya aplican esta medida de manera habitual, por lo que el principal reto será garantizar que los conductores que operan mediante plataformas digitales también la cumplan.

El funcionario indicó que la Subsecretaría del Transporte tiene la responsabilidad de vigilar la observancia de esta nueva política, aunque reconoció que desconoce si existen sanciones específicas para quienes incumplan la disposición.

No obstante, señaló que tanto las corporaciones de Tránsito como la Secretaría de Seguridad Pública cuentan con facultades para supervisar y verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte de pasajeros.

Por otra parte, confirmó que el Gobierno del Estado iniciará un proceso para cancelar alrededor de cuatro mil concesiones que dejaron de utilizarse desde la pandemia de COVID-19 y cuyos titulares ya no retomaron la prestación del servicio.

Explicó que la mayoría de estas concesiones se localizan en la zona sur de Tamaulipas e incluyen taxis, unidades urbanas e incluso rutas completas que desaparecieron durante los años de emergencia sanitaria.

Añadió que mientras numerosas concesiones quedaron inactivas, también proliferaron servicios irregulares que operan sin autorización oficial. Entre ellos destacó cerca de 800 unidades de transporte escolar en Reynosa, más de mil vehículos dedicados al transporte de personal y diversas grúas que trabajan sin concesión.

Finalmente, informó que continúa la entrega de tarjetones de exención de pago en la caseta de la carretera Rumbo Nuevo. Hasta el momento se han otorgado 218 documentos a habitantes de los ejidos San Juan de Oriente y San Antonio, ubicados en las inmediaciones de la caseta.

El beneficio también alcanza a personal médico, enfermeras, maestros, trabajadores de intendencia y familias que deben trasladar con frecuencia a pacientes para recibir atención médica, quienes utilizan esta vía de manera cotidiana para cumplir con sus actividades.