La guerra en 2027: Morena vs. Morena

En poco más de cien días arranca el calendario electoral en Tamaulipas pero hasta ahora nadie sabe aún cómo se reordenará el mapa que dejó la elección de 2024

Staff

Expreso – La Razón

Faltan 102 días para que el calendario electoral arranque en Tamaulipas, en septiembre se abre formalmente el proceso 2026-2027, y los partidos siguen en el complicado proceso de resolver sus líos internos, hasta ahora nadie sabe aún cómo se reordenará el mapa que dejó la elección de 2024.

Morena llega con el piso más sólido que ha tenido un partido en el estado en una década, con 17 alcaldías, 24 de 36 curules locales bajo control, hasta ahora; en su poder están los nueve municipios más poblados de la entidad, 45 por ciento del voto municipal, y una mayoría calificada en el Congreso del Estado.

Llega también con cinco de sus alcaldes estelares fuera de la reelección por reforma propia, con tensiones internas crecientes en la coalición Sigamos Haciendo Historia y una anticipada y ya prolongada disputa sucesoria por la gubernatura de 2028 que ya registra movimientos en todo el territorio.

El PAN renueva dirigencia el 5 de julio, dos fórmulas pelean el control del partido en una elección por voto directo y secreto de la militancia, ninguna garantía de unidad después del recuento, el costado opositor también llega fracturado al inicio del proceso.

Sobre ese tablero, con la frontera bajo presión binacional permanente, el huachicol fiscal convertido en un escándalo político y moviendo millones de litros por mes, mientras las sanciones de la OFAC alcanzan a operadores políticos y económicos del estado, se juega la elección intermedia más abierta de los últimos años.

EL PESO DE LOS NÚMEROS

El piso morenista se midió por última vez en la elección de 2024, el cómputo oficial del IETAM contabilizó un millón 413 mil 142 votos válidos para alcaldías y diputaciones locales, ese universo es la base de cualquier proyección hacia el proceso de 2027.

La coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena más PT y PVEM, obtuvo 45 por ciento del voto municipal en esa jornada, la oposición Fuerza y Corazón, integrada por PAN y PRI, alcanzó 29 por ciento, MC compitió en solitario y registró 2.88 por ciento de los votos.

El reparto de las 43 alcaldías quedó firme tras 23 recursos de inconformidad resueltos por la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del TEPJF, dejó 17 ayuntamientos para Morena, 14 para el PAN, 5 para el PVEM, 4 para el PT, 2 para el PRI y 1 para MC.

En diputaciones locales el dominio fue todavía más marcado, Morena obtuvo 24 curules sobre 36 escaños, exactamente el umbral de la mayoría calificada para reformas constitucionales, sumando al PT y al PVEM el bloque oficialista llega a 26, el 72 por ciento del pleno.

Esa correlación permitió al gobierno de Américo Villarreal aprobar en mayo del 2026 una reforma electoral estatal sin necesidad de negociar con la oposición, tres disposiciones de esa reforma modifican directamente el cálculo del proceso 2026-2027.

LOS NUEVOS CANDADOS

El candado contra el nepotismo electoral aplica desde la próxima elección, ningún familiar directo de quien ejerce un cargo podrá postularse para sucederlo, quedan fuera esposas, esposos, concubinas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, una regla con efecto inmediato sobre el padrón.

Esta regla tiene efecto inmediato y modifica significativamente el escenario político estatal.

Otra reforma relevante reduce el tamaño de los cabildos municipales a un máximo de 15 regidores y un síndico. Ciudad Madero pasará de 24 a 17 integrantes, lo que representa una disminución cercana al 30% en su costo operativo. El resto de los ayuntamientos se ajustarán según su población.

Además, se establece la no reelección consecutiva de alcaldes y diputados locales a partir del proceso electoral de 2030. Esto impacta directamente a los alcaldes morenistas reelectos el 2 de junio de 2024: Carlos Peña Ortiz (Reynosa), Carmen Lilia Canturosas (Nuevo Laredo), Eduardo Gattás (Victoria), Armando Martínez Manríquez (Altamira) y Nataly García Díaz (Díaz Ordaz). Para estos cinco, la reelección municipal queda cerrada.

Actualmente, solo tres alcaldes morenistas pueden buscar un segundo periodo en 2027: Alberto Granados en Matamoros, Mónica Villarreal Anaya en Tampico y Erasmo González Robledo en Madero. Sus decisiones serán clave para definir las candidaturas urbanas del partido, mientras los cinco reelectos en 2024 ahora se enfocan en las coordinaciones distritales.

LA COALICIÓN SIGUE… EN ALGUNAS REGIONES

La coalición Morena, PT y PVEM fue ratificada por las dirigencias nacionales el 29 de enero del 2026, refrendada el 14 de mayo por Luisa Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya como signatarios, los tres partidos competirán juntos como Sigamos Haciendo Historia.

El comisionado político nacional del PT en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano, confirmó la continuidad de la alianza en el estado, la decisión nacional aplica también para los procesos locales del 2027, no hay margen oficial para alianzas paralelas con otros partidos.

El registro formal del convenio ante el INE será a finales del 2026, antes hay términos pendientes que se pelean al interior, el número de posiciones que Morena cederá al PT y al PVEM, la definición de candidaturas comunes, la negociación distrito por distrito.

Manuel Velasco, senador del PVEM, exige mayor reconocimiento al peso electoral del Verde, recordó que su partido aportó más de medio millón de votos a Morena en 2024 y duplicó sus resultados en algunas entidades, ese reclamo escala en cada negociación de la mesa.

En Tamaulipas el PVEM tiene a Maki Ortiz Domínguez como senadora con marca propia en Reynosa, esa figura puede pedir espacios visibles para el Verde, alcaldías o distritos donde el partido se sienta competitivo por sí solo sin el paraguas guinda.

Movimiento Ciudadano se mueve por fuera del bloque oficialista con el voto de rechazo más bajo de la entidad, entre 4 y 5 por ciento en zonas urbanas según el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, ese espacio le permite crecer con desplazados de los dos grandes.

MC se convierte en refugio natural para morenistas bloqueados por la regla de militancia, y para panistas que pierdan la interna entre el cabecismo y el verastiguismo, el PRI llega con una sola alcaldía y una curul, sin alianza con el PAN desaparece.

SIETE MUNICIPIOS CLAVES

Tamaulipas se divide en tres regiones políticas con dinámicas distintas: la frontera norte, con voto urbano bajo presión binacional; la zona conurbada del sur, que aporta medio millón de votantes; y el corredor central, clave en la pelea por la capital.

Los grupos regionales mantienen estructuras fuertes e independientes: los Maquitos en Reynosa, los Canturosas en Nuevo Laredo y el grupo de Erasmo González en Madero.

La reforma anti-nepotismo frenó la sucesión familiar, pero no eliminó estos bloques.

Cuatro municipios fueron definidos por márgenes mínimos en 2024: Victoria (mil votos), Nuevo Laredo (2,254 votos), distrito 22 de Tampico (1,600 votos) y San Fernando. Estos serán el termómetro principal en 2027.Se suman Reynosa (fin del dominio del clan Peña tras 12 años), Matamoros (presión binacional sobre el alcalde) y Madero (reelección de Erasmo González).

Una caída de 4 a 6 puntos en el voto morenista, por tensiones internas o falta de apoyo de la facción perdedora, sería decisiva. Perder dos de estos siete municipios urbanos resquebrajaría la imagen de dominio de Morena. Perder cuatro convertiría la elección 2027 en un proceso abierto rumbo a la sucesión de 2028.

TRES ESCENARIOS POSIBLES

En un escenario A, Morena define candidaturas mediante encuesta interna, las facciones derrotadas operan en territorio, los precandidatos a 2028 posponen disputas abiertas hasta después del proceso municipal, resultado entre 18 y 22 alcaldías con mayoría calificada.

Si se considera un Escenario B, las facciones aceptan el método pero la perdedora opera tibiamente, las negociaciones internas de la coalición ceden alcaldías clave al PVEM y al PT con candidatos débiles, chapulines emigran a MC, Morena cae entre 14 y 18 alcaldías municipales.

Escenario C considera que los precandidatos a 2028 operen contra los candidatos municipales rivales, el PVEM rompe en algunos municipios y compite por su cuenta como planteó en otras entidades, Morena baja entre 12 y 15 alcaldías y MC actúa como bisagra real.

Las encuestadoras independientes nacionales no han sondeado todavía en el estado, Enkoll, Buendía y Márquez, Lorena Becerra, ninguna registra datos específicos de Tamaulipas en 2026, lo que sí registran a escala nacional es movimiento descendente para Morena.

Morena pasó de 46 a 34 por ciento de intención de voto para diputados federales según Buendía y Márquez, la aprobación de Sheinbaum cayó 21 puntos según Lorena Becerra en Latinus durante el último año, son 12 puntos perdidos en 12 meses a escala nacional.

Esa tendencia nacional no es una proyección automática para el estado, pero pesa, si Morena pierde 12 puntos en un año el efecto en distritos urbanos competitivos de Tamaulipas se traduce en pérdida de margen, esos puntos importan al final del cómputo en junio.

El cálculo más frío con los datos en la mesa es que la fuerza de Morena en 2027 la definirán los propios morenistas, —ni los panistas, ni las encuestas nacionales ni la presión de Trump— la pelea más relevante es la que ocurre dentro de cada partido.

Ningún analista puede medir hoy cuál de los tres escenarios se impone, porque la variable depende de decisiones que aún no se toman, el método de selección morenista, las coordinaciones distritales, la sucesión 2028, la interna del PAN del 5 de julio próximo.

Morena domina por inercia territorial, la magnitud de ese dominio en 2027 dependerá de cómo procese su propia fragmentación, no es una elección que se gane contra el PAN, es una elección que Morena puede perder contra sí mismo, faltan 102 días para que empiece.