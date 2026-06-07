Les caen multas millonarias a algodoneros de Tamaulipas por descuidar producción

Una de las principales responsabilidades de SENASICA es supervisar que los productores realicen oportunamente las medidas de control químico, mecánico y las labores culturales posteriores a la cosecha

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Productores de algodón del norte de Tamaulipas han sido sancionados con multas que van desde los 10 mil hasta más de 200 mil pesos por incumplir con las labores obligatorias de desvare y barbecho, acciones consideradas fundamentales para evitar la proliferación del picudo del algodonero, una de las plagas más dañinas para este cultivo.

Así lo informó el representante estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), José Humberto Vázquez Ramírez, quien señaló que las sanciones son aplicadas a través del área jurídica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), luego de que personal técnico levanta las actas correspondientes por incumplimiento.

Explicó que dentro del Programa Binacional México–Estados Unidos para el control y erradicación del picudo del algodonero, una de las principales responsabilidades de SENASICA es supervisar que los productores realicen oportunamente las medidas de control químico, mecánico y las labores culturales posteriores a la cosecha.

“El secreto para no tener poblaciones altas de picudo en el siguiente ciclo es precisamente que se realicen el desvare y el barbecho en tiempo y forma”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, los productores tienen como fecha límite el 31 de agosto para concluir el desvare de las parcelas y hasta el 15 de septiembre para realizar el barbecho.

Cuando estas actividades no se llevan a cabo dentro de los plazos establecidos, se inicia un procedimiento administrativo que puede derivar en sanciones económicas considerables.

Vázquez Ramírez reconoció que durante ciclos agrícolas anteriores fue necesario aplicar multas a varios productores de la región.

Recordó que hace dos años se registraron entre cinco y seis sanciones, mientras que en otro ciclo se impusieron al menos dos más por incumplimiento de estas disposiciones fitosanitarias.

Aunque señaló que las sanciones no son el objetivo principal del programa, advirtió que las autoridades volverán a actuar si detectan productores que incumplan con las labores obligatorias este año.

“Afortunadamente los productores se han ido poniendo a tono con estas acciones para evitar caer en multas, pero cuando no se cumple tenemos que actuar”, expresó.

El funcionario destacó que actualmente la región norte de Tamaulipas se encuentra en una etapa de supresión de la plaga, debido a que las poblaciones del picudo del algodonero son bajas; sin embargo, advirtió que descuidar las labores posteriores a la cosecha podría revertir los avances alcanzados durante años.

“La meta es llegar a una zona de erradicación, pero si no se realiza el desvare y el barbecho en tiempo, las poblaciones del insecto se disparan nuevamente”, alertó.

Actualmente el Programa Binacional opera en municipios de la zona norte como Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, donde este año fueron inscritas 3 mil 368 hectáreas de algodón.

El esquema cuenta con una aportación aproximada de 4.5 millones de pesos por parte de México y cerca de 60 millones de pesos provenientes de una fundación texana dedicada al combate del picudo del algodonero.

Las autoridades sanitarias consideran que mantener la disciplina en las labores fitosanitarias será clave para conservar los bajos niveles de la plaga y proteger una actividad agrícola que en los últimos años ha mostrado señales de reactivación en la frontera tamaulipeca.