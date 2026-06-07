México enfrenta rezago en formación de talento aeroespacial: Misión Solidaridad

Flor Dinorah Clemente Cuervo, comandante de la Misión Solidaridad, durante una visita a Tampico, expresó la necesidad de despertar el interés de las nuevas generaciones por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La escasa participación de niñas, niños y jóvenes en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y la industria aeroespacial se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que México logre incorporarse de manera competitiva a un sector considerado estratégico para el desarrollo económico y tecnológico del país; señaló Flor Dinorah Clemente Cuervo, comandante de la Misión Solidaridad, durante una visita a Tampico, donde expresó la necesidad de despertar el interés de las nuevas generaciones por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La también integrante de la primera misión educativa respaldada por el Space Center Houston explicó que persiste entre la población la percepción de que las carreras aeroespaciales son complejas y poco accesibles, lo que desalienta a muchos estudiantes a incursionar en estas áreas.

“México necesita entrar en la carrera aeroespacial y no lo está haciendo; estamos batallando demasiado por falta de carreras. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son fundamentales para el desarrollo de tecnología y de la cuestión aeroespacial”

Indicó que pese a las limitaciones, existen sectores nacionales con capacidad para competir al nivel de países como India y China, aunque requieren mayores apoyos para consolidar su crecimiento.

“Hay sectores en México que van a la par de países como India y China, pero lo que necesitan es apoyo. La cuestión económica nos va a pegar; si no eres amigo, conocido, si no tienes una palanca, esos apoyos económicos pegan mucho. Cuando los obtienes se agradecen bastante”

Clemente Cuervo explicó que la Misión Solidaridad es un proyecto educativo enfocado en la formación STEM, impulsado con el respaldo de organizaciones y centros espaciales internacionales, entre ellos el Space Center Houston. Su propósito es capacitar e inspirar a docentes y estudiantes de México y América Latina para fortalecer la enseñanza de la ciencia y la tecnología mediante herramientas relacionadas con la exploración espacial.

Dijo que la iniciativa selecciona profesores para integrarse a tripulaciones académicas que posteriormente replican conocimientos y experiencias en sus comunidades educativas.

La comandante reconoció que gran parte de las actividades de divulgación científica que realiza la organización se sostienen con recursos propios debido a la limitada disponibilidad de apoyos gubernamentales para este tipo de proyectos.

Como parte de sus acciones, la Misión Solidaridad organiza anualmente el Congreso de Educadores de Exploración Espacial, programa que durante los últimos cuatro años ha ofrecido capacitación gratuita a docentes interesados en fortalecer la enseñanza de las ciencias.

“Pretende difundir y llevar la encomienda de ayudar a maestros en la impartición de clases de ciencia y tecnología para que la transmitan a los alumnos. Si bien es cierto, con la cuestión aeroespacial que se desarrolla por la misión Artemis se descomplica y se necesita que personas entren al área aeroespacial”

Actualmente, la organización cuenta con representantes en Tampico, San Luis Potosí y Guerrero, quienes participan en actividades de divulgación científica en escuelas y espacios públicos. Entre los proyectos que desarrollan se encuentran talleres de hidrocohetes elaborados con botellas de PET, observaciones astronómicas y actividades educativas impulsadas con el apoyo de la ingeniera aeroespacial peruana Aracely Quispe Neira.

Finalmente, anunció que próximamente será abierta una nueva convocatoria para integrarse a la empresa privada que dirige y que mantiene una estrecha colaboración con la Misión Solidaridad.

Expresó que la organización cuenta con 15 años de trayectoria y cinco años de participación en actividades desarrolladas en el Space Center Houston, con el objetivo de incorporar a más docentes interesados en promover programas aeroespaciales mediante esquemas de patrocinio para materiales, viajes y estancias de capacitación.