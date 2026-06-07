Vicente Rojo, Al Rojo Vivo

Por Alejandro Rosales Lugo

Expreso-La Razón

«Volcanes» es una muestra de la obra de los artistas perpendiculares del arte abstracto y el diseño en México, Vicente Rojo. Cierto es que el cielo se hizo rojo por un artista que en realidad creó una Escuela del Diseño en México en el marco editorial y pictórico del cielo nacional.

Puesto que Rojo absorbió las propuestas y atracciones de Piet Mondrian con el rigor analítico y vertical de la escuela europea que trajo a México conduciendo propuestas innovadoras de la plástica mexicana y las líneas editoriales y gráficas en suplementos culturales, revistas, libros, periódicos en México con la garantía multifacética de la tipografía en portadas de libros, diagramación y diseños que abarcan otras perspectivas y visiones que abrieron novedosos caminos a la plástica mexicana

Desde la Imprenta Madero

La Revista de Bellas Artes y en los principales medios de la Ciudad de México.

Un diseño tipográfico con visión de apertura hacia una cultura crítica y revolucionaria en líneas de belleza conductiva del arte de México.

Sin duda en esto fluye también su amistad con el artista mexicano Japonés Sakuya Zacay que concluye con nuevas visiones del arte de México. En el arte abstracto, influye en propuestas que abarca la escultura, el diseño y la escenografía y la pintura.

Vicente Rojo colocó a nuestro país a la altura de las grandes editoriales en lengua hispana. Tanto argentinas como españolas.

La Imprenta Universitaria de la UNAM, con el diseñador Alfredo Lito, argentino e Orfila Reynal en Siglo XXI, Editorial Era abrieron una nueva visión del diseño en México.

Vicente Rojo es figura atrayente,de un artista de arte abstracto influyente del arte en México.

La exposición que hoy se presenta en la Galería Pedro Banda, del CCT, es una obra gráfica y escultura de primer orden, digna de ser admirada en el proceso plástico de Tamaulipas.

Invitamos al público y sobre todo a los amantes del diseño a visitar esta muestra. Bajo el soporte del ITCA.