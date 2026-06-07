Video de presunto niño fantasma en cajero de CFE causa furor

Además de la misteriosa y perturbadora imagen se aprecia una especie de humo o neblina que puso en alerta a las personas

¡Pagar la luz nunca se había sentido como una pesadilla!, ni siquiera por más caro que llegara el recibo; sin embargo, este fin de semana se convirtió en el verdadero horror cuando una persona captó a una misteriosa entidad con forma de niño dentro de un CFEmático, es decir, los cajeros de cobro automáticos de la compañía de luz.

Este fin de semana a través de redes sociales se difundió un video que aterrorizó a muchos mexicanos, aunque también se lo tomaron con mucho humor, en el que se aprecia cómo una persona llegó a un cajero automático lista para pagar su recibo de luz; sin embargo, no logró hacerlo al quedar completamente asustada por un fantasma o ente paranormal que se encontraba dentro del lugar.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales, ya que en llas se muestra cómo desde el exterior del CFEmático se alcanza a ver una cortina de humo o neblina, al mismo tiempo que se forma la silueta o sombra de lo que parece ser un niño, aunque el lugar está completamente vacío.

Gracias al zoom de la cámara se aprecia todavía más y mejor cómo aparentemente en el lugar se encuentra un niño pequeño se encuentra de pie muy cerca de la puerta de cristal; si bien a lo largo de todo el video se aprecia cómo este misterioso ser está inmovil, al cabo de unos segundos se alcanza a ver cómo emprende movimiento aparentemente caminar hacia otra zona.

Las imágenes aterrorizaron no solo a la persona que captó la aparición paranormal en el lugar, quien incluso afirmó que ya no acudió a pagar su recibo de luz, sino también a los internautas mexicanos que vieron las imágenes.

“Ya estaba por pagar el recibo de luz, pero mejor dejo que me la corten”, escribió.

Por otro lado, el debate se encendió en redes sociales, donde muchos comentaron con terror sobre lo sucedido, pero también mencionaron que podría tratarse de una hecho planeado; mientras que algunos más tomaron con humor la situación con comentarios como:

Ese niño quiere que te corten la luz

Lo bueno es que lo pago por la app

Es el que recibe el dinero por dentro de la máquina.

Ni los fantasmas se salvan de pagar la luz

Más falso que un billete de 25 pesos

IA

Vaya, al fin un niño sin celular

Cabe destacar que hasta el momento no se sabe si se trata de una aparición paranormal o si en cambio, fue un video alterado, aunque esta es una de las versiones que se tienen en redes sociales. ¿Y tú, qué opinas?

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO