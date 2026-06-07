VIDEO: Hombre cruza la pista en plena carrera de la Fórmula 2 Mónaco

Un miembro del personal de apoyo cruzó corriendo la zona de pits justo cuando ingresaban tres monoplazas en la Fórmula 2. El mexicano Noel León logró el top 10 y puntos

Las calles del Principado estuvieron a punto de albergar una tragedia y la FIA tendrá que realizar una investigación luego de lo sucedido horas antes de la competencia de la Fórmula 1.

Durante las vueltas finales de la carrera principal de la Fórmula 2 Mónaco, un descuido por parte del personal de apoyo desató el pánico en la zona de los pits, convirtiéndose en un momento que ha dado la vuelta a las redes sociales.

El incidente se suscitó justo en la entrada del pit lane cuando un miembro del personal decidió cruzar corriendo el carril de acceso en plena competencia. La gravedad de la situación radicó en que la temeraria acción coincidió exactamente con el ingreso a toda velocidad de un grupo de tres monoplazas, integrado por Colton Herta, Nico Varrone y Joshua Dürksen, quienes se perfilaban para realizar sus respectivas detenciones y cambio de neumáticos.

En la F2 existe la norma de que en la carrera principal existe una parada obligatoria de pits.

Afortunadamente, el trabajador logró reaccionar a tiempo y completó el cruce apenas unas décimas de segundo antes de que los bólidos pasaran por el lugar. Tras el cierre del evento, Alex Brundle, comentarista principal de la transmisión oficial en inglés, levantó la voz de inmediato para manifestar su profunda preocupación por la falta de comunicación.

Resultados de la carrera: Tsolov domina y los mexicanos rescatan posiciones

La bandera a cuadros en Montecarlo decretó la victoria del búlgaro Nikola Tsolov, integrante de Campos Racing, quien impuso condiciones de principio a fin sobre el trazado urbano.

Por su parte, la legión mexicana tuvo una jornada de contrastes en el Principado. El regiomontano Noel León (Campos Racing) finalizó en el noveno puesto sumando dos puntos más para el campeonato. Sumado con el triunfo de ayer en la sprint

El regiomontano, que venía con el impulso de haber ganado la carrera sprint del sábado, firmó una actuación sólida para culminar en la 9ª posición, sumando puntos valiosos para el campeonato. León es quinto de la tabla de pilotos con 45 puntos contra 63 de Gabriele Mini.

Por su parte, Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) le tocó sufrir en la parte trasera debido al tráfico y las nulas ventanas de rebase que ofrece el circuito, cruzando la meta en el lugar 21.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO