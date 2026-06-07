VIDEO: Influencer causa fuerte accidente vial y deja a dos heridos

El pasado sábado 6 de junio el famoso influencer fitness Fábio Giga se vio involucrado en un fuerte accidente vial que dejó un saldo de dos personas heridas y múltiples daños materiales luego de que chocará su Porsche 911 Carrera GTS contra cuatro vehículos en el barrio de Ipiranga, al sur de São Paulo, Brasil.
A través de redes sociales se viralizó un video que muestra como el vehículo conducido por el creador de contenido impacta a toda velocidad contra dos motociclistas cuyos conductores terminan tendidos en medio del pavimento, mientras el automóvil termina invadiendo el carril contrario.
O fisiculturista Fábio Giga perdeu o controle de um Porsche,bateu em uma mureta e atingiu duas motos e dois carros na Zona Sul de São Paulo. Veja as imagens do acidente. pic.twitter.com/zwsUjH8gDb
— Gravado por Câmeras (@GravadoPC) June 7, 2026
En otra grabación se pueden ver los estragos del accidente, mismo que dejó daños considerables en ambas motocicletas, así como en el Porsche, cuya parte frontal quedó completamente destruida luego de que el vehículo terminará impactándose contra una pared luego de haber chocado contra dos automóviles.
Influencer e fisiculturista Fábio Giga bate Porsche em motos e carros na Zona Sul de SP
Acidente aconteceu na Avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na tarde deste sábado (6). Segundo a CET, duas vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da região. pic.twitter.com/qvY79WnNfZ
— Não Calo (@Naocalonao) June 7, 2026
Fábio Giga da su versión del accidente
Tras el accidente Fábio fue llevado ante la Policía Civil a quienes dio su versión, señalando que el incidente habría ocurrido tras salir de su gimnasio justo cuando se encontraba conduciendo su Porsche por la Avenida do Estado cuando entró en la Avenida das Juntas Provisórias.
Afirmó que el accidente se habría producido luego de que perdiera el control del vehículo al bajar una pendiente debido a la poca altura libre al suelo del Porsche cuya suspensión es baja, lo que habría provocado que perdiera tracción.
Testigos afirman que Fábio Giga conducía a exceso de velocidad
Por su parte testigos que presenciaron el accidente afirmaron a la policía haber visto como el Porsche se acercaba rápidamente hacía los otros vehículos durante el momento del choque, sugiriendo que el influencer habría conducido a exceso de velocidad.
Actualmente las autoridades se mantienen investigando el caso con el fin de esclarecer las causas del accidente y emitir una posible condena en contra del creador de contenido.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO