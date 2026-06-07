VIDEO: Padre amenaza con hacerle daño a su hija tras discutir con su esposa

Autoridades se vieron obligadas a neutralizar al sujeto para poner a salvo a la menor

Autoridades turcas vivieron momentos de angustia y tensión luego de que un hombre tomará a su propia hija de tres años como rehén y amenazará con arrojarla por la ventana de un edificio residencial ubicado en la ciudad de Ankara, Turquía.

De acuerdo con la información de los medios locales, los hechos habrían ocurrido luego de que el hombre tuviera una fuerte discusión con su esposa, misma que escaló al grado que fuerzas especiales tuvieron que intervenir.

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto del incidente en el que se puede ver como el hombre cuelga a la niña de manera peligrosa con una sola mano desde lo alto del edificio mientras esta parado en una ventana con un cuchillo en la mano, el cual habría usado para amenazar a la menor según los reportes.

‼️À Ankara, un homme qui a pris en otage sa fille de 3 ans avec un couteau et l'a suspendue par la fenêtre a été abattu par la police pour le neutraliser pic.twitter.com/WbyE8g3IDW — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) June 7, 2026

Autoridades logran rescatar a la menor amenazada por su padre

Ante la situación las autoridades acordonaron el área y evacuaron a los residentes del edificio. Posteriormente agentes intentaron negociar con el padre quien se negó al mantenerse resguardado al interior del departamento hasta que finalmente los elementos de seguridad lograron entrar y neutralizar al agresor, poniendo a salvo a la menor.

Tras el rescate, la niña fue trasladada a un hospital para su valoración, quedando bajo supervisión de la policía. Por su parte el padre también fue detenido y llevado a un centro médico bajo custodia de las autoridades.

CON INFORMACIÓN DEL HERALDO DE MÉXICO