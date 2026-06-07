VIDEO: Trump insulta a periodista y abandona la entrevista

El presidente Trump estalló cuando la comunicadora insistió en la investigación sobre la investigación del presunto amaño en las elecciones de 2020

El magnate neoyorquino y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo explotó en contra de la prensa y ahora lo hizo en la emisión Meet the Press de la cadena NBC, cuando la presentadora y periodista Kristen Welker lo cuestionó sobre el presunto fraude en torno a las recientes elecciones primarias en California.

El presidente Trump estalló cuando la comunicadora insistió en la investigación en su contra desde 2020 por presuntos amaños en las elecciones, además de otros temas en torno a la guerra en Irán y el impacto en la economía y el orden mundial.

En una parte de la entrevista que fue compartida en las redes sociales, se ve cuando el mandatario estadounidense cambia el tono de su voz y su semblante que hizo que la tonalidad de su rostro fuera más de color naranja a punto de colapsar, hecho que hizo al final de la discusión cuando se levantó de su silla cuando seguía la entrevista.

¿Por qué Trump ofendió en vivo a la periodista Kristen Welker?

“Enviaron a la cárcel a gente que no había hecho nada malo”, indicó Trump sobre la investigación de las elecciones de 2020, a lo que respondió Welker: “Muy bien. Solo para que quede muy claro. No hay evidencia de lo que está diciendo”, dijo mientras el magnate aseveró:

“Hay mucha evidencia. Hay evidencia tremenda. No hay más que evidencia. La elección fue amañada. Y está volviendo a pasar en California. Están haciendo trampa”: Donald Trump.

“Démoslo por terminado»: Trump la dejar la entrevista

El mandatario estadounidense comenzó a alzar la voz ante la insistencia de la periodista sobre las elecciones y le dijo: “Están torcidas. Igual que tú estás torcida. O estás torcida o eres estúpida. Les estás haciendo el juego con esta basura. Sabes que estas elecciones están amañadas. Tu cadena sabe que están amañadas”, acotó Trump y siguió:

Trump has a meltdown and ends the interview Welker: Just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. Trump: There’s a lot of evidence. There’s tremendous evidence. There’s nothing but evidence. The election was rigged. And it’s happening again in California.… pic.twitter.com/8xcPKFGE6m — Acyn (@Acyn) June 7, 2026

“Sabes que gané unas elecciones por goleada y recibí un 94% de mala prensa. ¿Sabes por qué? Porque no tienes credibilidad”, señaló Trump cuando se preparó para levantarse de su asiento y despedirse de la periodista Kristen Welker:

“Démoslo por terminado porque ya he tenido suficiente. Gracias, cariño. Que te diviertas”: Donald Trump.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO