Alcohol y celos aumentan violencia contra mujeres durante transmisiones de fútbol en Tampico

La mayoría de las agresiones ocurren en domicilios particulares y suelen comenzar con discusiones verbales que posteriormente escalan a agresiones físicas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- Las denuncias por violencia física contra mujeres registraron un incremento durante mayo en Tampico, particularmente entre víctimas de 30 a 40 años de edad, informó la directora de Atención a la Mujer del Ayuntamiento, Libby Zacil Adame Estrada, quien atribuyó gran parte de estos casos a conflictos relacionados con celos, problemas económicos y consumo de alcohol.

La funcionaria señaló que en las últimas semanas se han atendido casos de gravedad, incluyendo agresiones físicas severas, situaciones que requieren intervención especializada y acompañamiento institucional para las víctimas.

«Sí me han llegado casos un tanto graves de violencia física, han aumentado las violaciones… son dos de violación y dos graves de violencia, siempre es de familiares… sí, celos y casi siempre también es por tema económico», explicó.

Adame Estrada explicó que también se ha detectado un aumento en los reportes de violencia vinculados al consumo de bebidas alcohólicas durante la transmisión de partidos de fútbol.

Indicó que actualmente se registran 12 casos por semana relacionados con esta problemática.

Dijo que la mayoría de las agresiones ocurren en domicilios particulares y suelen comenzar con discusiones verbales que posteriormente escalan a agresiones físicas.

Las colonias Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Jesús Elías Piña y Enrique Cárdenas figuran entre los sectores donde con mayor frecuencia se presentan estos reportes.

«En domicilios, mayormente verbal… Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Jesús Elías Piña, Enrique Cárdenas, entre otras que siempre salen… ahora sí que todo mundo se sienta a ver el Mundial con una cervecita por un lado y es lo que activa, es un factor de que se dé», mencionó.

La directora de Atención a la Mujer exhortó a las féminas que enfrenten cualquier tipo de violencia a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, con el fin de recibir protección, asesoría jurídica y atención psicológica oportuna.