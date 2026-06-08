Alertan a bares y restaurantes por sanciones al transmitir partidos del Mundial sin autorización

Si eres dueño de un restaurante o bar, es vital que sepas cómo transmitir partidos del Mundial de manera legal.

MÉXICO.- Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de Canirac, habló sobre restaurantes, bares o comercios deberán pedir licencia para transmitir partidos del Mundial.

Si eres dueño de un restaurante o bar, es vital que sepas cómo transmitir partidos del Mundial de manera legal. Ante el inicio de la máxima justa futbolística, las autoridades mexicanas han intensificado las medidas para evitar la piratería y el uso comercial no autorizado de las señales televisivas.

¿Qué dice Canirac sobre las licencias obligatorias?

Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), advirtió que el desconocimiento de las leyes no exime de sanciones. Según la especialista, es fundamental regularizar el servicio contratado.

«Hoy en día sabemos que Televisa tiene los derechos para esta transmisión y por eso es muy importante que se paguen esos derechos. ¿Quiénes son los que están hoy en día autorizados? Son Izzi y Sky. Entonces es importante pagar los derechos correspondientes para evitar cualquier multa», señaló Ramírez.

El peligro de usar streaming en tu negocio

Uno de los errores más frecuentes detectados por los restauranteros es creer que una suscripción casera es suficiente. Ramírez fue contundente al respecto: «No se pueden utilizar plataformas de streaming. Mucha gente ha pensado últimamente: ‘¿Puedo utilizar estas plataformas como VIX y demás?’. No, esas no están autorizadas dentro de un restaurante. Únicamente son para uso doméstico».

Sanciones: ¿Cuánto podrías pagar por infringir la ley?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI) es la autoridad facultada para realizar inspecciones. Las multas no son menores, pues incluyen tanto el uso ilegal de la señal como la publicidad no autorizada (ambush marketing). Según la presidenta de Canirac, las multas por uso indebido de marca pueden alcanzar los 250 mil UMAS, un aproximado de 28 millones de pesos.

Para evitar caer en ilegalidades, la Canirac trabaja en guías para identificar a los verificadores oficiales de dependencias como PROFECO e INPI. Recuerda que, para proteger tu inversión y evitar clausuras, la única forma segura de operar es cumpliendo con los contratos legales para transmitir partidos del Mundial.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS