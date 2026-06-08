Arrojan 15 cachorros a la basura en un mes; preocupa aumento de abandono animal en Tampico

Por Cynthia Gallardo
La Razón
Durante mayo, personal de la Dirección de Ecología de Tampico resguardó a 15 cachorros que fueron abandonados y arrojados a la basura en distintos sectores de la ciudad, situación que encendió las alertas de las autoridades municipales por el incremento de casos de maltrato y abandono animal.
La titular de la dependencia, Yahaira Cruz Aguilar, explicó que los reportes ciudadanos permitieron rescatar a varias camadas de perros que fueron encontradas dentro de bolsas de plástico o abandonadas en contenedores de basura, e incluso algunos ejemplares fueron dejados en las instalaciones de Protección Animal.
«En esta última temporada nos llegaron bastantes camadas de perritos, de cachorritos que fueron abandonados, tirados en la basura y que nos fueron reportando distintos ciudadanos. El número crece y varía; los tiran a la basura, en ocasiones nos los dejaron a nosotros en el bote de basura de Protección Animal, a unos los avientan en bolsas de plástico negras. Ahorita fueron 15, sí fue mucho, cinco, cuatro, tres en el mismo mes», explicó.
La funcionaria recordó que el abandono de animales está sujeto a sanciones; sin embargo, reconoció que en la mayoría de los casos resulta complicado identificar a los responsables debido a que los hechos ocurren de forma clandestina y sin testigos.
«Sí, por supuesto que tiene sanciones, pero cómo te explico que no damos con las personas porque hasta en el coche andando avientan la bolsa», mencionó.
Pese a esta problemática, Cruz Aguilar dijo que desde octubre de 2024 a la fecha se han logrado concretar cerca de 100 adopciones de perros y gatos rescatados, una cifra que calificó como histórica para la administración municipal.
Actualmente,estimó que 40 animales permanecen bajo resguardo en espera de encontrar un hogar.
«Llevamos arriba de 98 adopciones, un número yo creo que nunca antes visto aquí en la administración. Desde que llegamos nos hemos encargado de resguardar los perritos que tiran o abandonan o que rescatamos; hasta ahorita llevamos esa cifra», comentó.
La directora de Ecología indicó que se mantienen las jornadas de adopción responsable y seguimiento a las familias adoptantes para garantizar el bienestar de los animales.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar el abandono y maltrato de mascotas, recordó que asumir su cuidado implica una responsabilidad permanente.