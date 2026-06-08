COEPRIS pide no comprar medicamentos en rodantes e internet

Se realizan constantes verificaciones a las farmacias para que cumplan con los requisitos exigidos.

Por Benigno Solís

La Razón

La COEPRIS en Altamira hizo un llamado a la población, para que no compre medicamentos en mercados sobre ruedas y a través de internet.

En el caso de los rodantes, Daniel Martínez Cano, coordinador de la comisión en el municipio, dijo que se realizan verificaciones constantes en esos lugares para detectar la venta de esos productos.

Señaló que esos mercados no reúnen las condiciones adecuadas para su consumo.

«Al igual un rotundo no a la compra de medicamento por internet, nada nos garantiza que el medicamento sea original o que tenga las condiciones adecuadas», detalló.

Recomendó a los ciudadanos adquirir esos productos en negocios debidamente establecidos.

Por ello, se realizan constantes verificaciones a las farmacias para que cumplan con los requisitos exigidos.

A quienes sean sorprendidos vendiendo en rodantes, se les puede imponer desde un apercibimiento hasta la retención del producto y destrucción del mismo.