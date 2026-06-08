Desmiente Estados Unidos permisos especiales a Américo y Durazo

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la versión publicada la semana pasada por el diario Los Angeles Time.

Staff

Expreso-La Razón

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintió que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, cuenten con permisos especiales para ingresar a Estados Unidos a cambio de colaborar en investigaciones o declarar ante un Gran Jurado.

El diario La Opinión publicó la negativa, en una nota del periodista Jesús García, quien solicitó al DHS confirmar o desmentir los datos del reportaje del Los Angeles Times que afirmó que ambos mandatarios solo podían cruzar la frontera norte mediante un permiso Parole por Beneficio Público, otorgado tras supuestamente cancelarles sus visas mientras se aclaran las acusaciones en su contra.

La dependencia no solo negó la existencia de ese permiso especial, sino que identificó a ambos gobernadores por sus dos apellidos completos, detalle que los señala sin ambigüedad.