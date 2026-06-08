El recreo mundialista: escuelas y oficinas de la SET podrán ver la inauguración del Mundial

La SET no precisó si la disposición es una instrucción formal a los directores de plantel, una recomendación o simplemente un permiso discrecional.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El silbatazo inicial del Mundial 2026 también sonará en las aulas. La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) autorizó que estudiantes, docentes y trabajadores administrativos del sector educativo sigan la ceremonia inaugural este jueves desde los propios planteles, sin suspender clases ni alterar el calendario escolar.

El secretario Miguel Ángel Valdez García fue directo: «Está permitido ver el Mundial. Desde las 11 de la mañana, que es la inauguración, se podrá ver en las instalaciones.» La disposición abarca no solo salones y patios, sino también los Centros Regionales de Desarrollo Educativo y oficinas administrativas dependientes de la secretaría, donde se instalarán pantallas para la ocasión.

La medida llega con una lectura que va más allá del fútbol. Para la dependencia, se trata de un acontecimiento con «relevancia internacional» que ocurre cada cuatro años y que esta vez tiene a México como uno de los países sede lo que, en su criterio, justifica hacer una pausa institucional sin sacrificar el día lectivo.

Lo que no queda del todo claro es el mecanismo. La SET no precisó si la disposición es una instrucción formal a los directores de plantel, una recomendación o simplemente un permiso discrecional. Tampoco estableció un tiempo máximo para la transmisión ni indicó qué sucede una vez concluida la ceremonia inaugural. En la práctica, la aplicación quedará en manos de cada escuela.

El propio Valdez García se sumó al ambiente y no guardó distancia institucional: adelantó su pronóstico para la Selección Mexicana, un triunfo por 3-0, con el optimismo que suele acompañar a cualquier apertura de Copa del Mundo.

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, arranca este jueves con una ceremonia que concentrará la atención de millones de personas. En Tamaulipas, por unas horas, los cuadernos compartirán protagonismo con el balón.