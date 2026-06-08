Ladrones dejan escuelas sin luz; robos golpean educación en Victoria

Cada robo representa interrupciones al servicio educativo, suspensión de clases en espacios climatizados y gastos emergentes que terminan absorbiendo padres de familia, directivos y autoridades.

Por Raúl López García

Expreso

TAMAULIPAS.- Los robos en escuelas de Ciudad Victoria dejaron de ser hechos aislados para convertirse en un problema recurrente que afecta directamente a miles de estudiantes, provoca suspensión de actividades y obliga a destinar recursos extraordinarios para reparar daños que se repiten una y otra vez.

Durante los primeros meses de 2026, planteles de distintos sectores de la ciudad se convirtieron en blanco de delincuentes que buscan principalmente cableado eléctrico, equipos de aire acondicionado, herramientas, computadoras y material de valor comercial.

El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagástegui, reconoció que la dependencia intervino en diversos centros escolares afectados por actos vandálicos.

«Ciudad Victoria se ha visto afectada; hemos estado atendiendo y muy atentos a lo que se ha venido presentando», señaló el funcionario.

Entre los planteles con afectaciones reportadas aparecen escuelas en las colonias Lindavista, Azteca, Corregidora y sectores de la falda de la Sierra. Aunque Castillo Sagástegui aseguró que las pérdidas económicas no han sido elevadas, admitió que el robo de cableado se convirtió en el principal problema.

«Ha sido básicamente la reposición de cableado eléctrico que se han robado para alimentar subestaciones o los aires acondicionados», precisó.

La magnitud del problema quedó evidenciada durante el periodo vacacional de fin de año, cuando al menos cinco escuelas fueron saqueadas y quedaron sin energía eléctrica tras el robo total de sus instalaciones eléctricas. Entre los planteles afectados estuvieron los jardines de niños Estefanía Castañeda y Club Rotario, así como las primarias Colosio, Nissan y Leyes de Reforma.

Durante Semana Santa, nuevos reportes encendieron las alarmas. Una primaria de la colonia Azteca sufrió el robo de cableado con afectación al suministro eléctrico, lo que modificó las actividades escolares.

Las autoridades educativas también documentaron casos en los que los delincuentes sustrajeron computadoras, equipos de aire acondicionado, herramientas de mantenimiento y material didáctico, con lo que el impacto económico para las comunidades escolares creció.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en la Secundaria Federalizada Número 3, donde robaron computadoras y dinero en efectivo. En otro caso, la primaria Jesús Ornelas reportó la desaparición de herramientas de mantenimiento.

La preocupación no radica únicamente en las pérdidas materiales. Cada robo representa interrupciones al servicio educativo, suspensión de clases en espacios climatizados y gastos emergentes que terminan absorbiendo padres de familia, directivos y autoridades.

«Por supuesto que es delicado porque se interrumpe el servicio educativo en algunas ocasiones, pero por eso estamos atendiendo lo más pronto posible», reconoció Castillo Sagástegui.

Mientras las autoridades refuerzan la vigilancia con rondines policiacos y coordinación con comunidades escolares, el problema continúa afectando a planteles que, además de cargar rezagos en infraestructura, deben ahora protegerse de una delincuencia que encontró en las escuelas un blanco cada vez más frecuente.