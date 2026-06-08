Lluvias ‘espantan’ la sequía del Estado

Más del 94 por ciento del territorio tamaulipeco ya no presenta afectaciones por falta de lluvia tras las precipitaciones registradas durante mayo y lo que va de junio

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las lluvias registradas durante mayo provocaron una recuperación hídrica significativa en Tamaulipas, donde la sequía prácticamente desapareció del mapa estatal después de meses de condiciones críticas.

De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México, publicado el 5 de junio, el 94.2 por ciento del territorio estatal se encuentra libre de cualquier condición de sequía o anormalidad por falta de lluvia.

Sólo el 5.5 por ciento permanece clasificado como anormalmente seco y apenas el 0.3 por ciento registra sequía moderada. Ya no existen zonas con sequía severa, extrema o excepcional.

Las áreas con afectación remanente se ubican en una pequeña franja de la frontera norte, principalmente en municipios como Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Camargo y sectores aislados de Reynosa y Matamoros.

La mejoría está relacionada con las lluvias superiores al promedio registradas durante la segunda quincena de mayo en el noreste del país.